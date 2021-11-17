Пожар на Оленекской ДЭС — учения прошли успешно

Энергетики Оленёкского района электрических сетей АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) провели на дизельной электростанции совместную противопожарную тренировку с экстренными службами Оленёкского района.

Целью масштабной совместной тренировки с участием энергетиков, противопожарной службы, бригадыскорой помощи, коммунальных организаций и правоохранительных органов района стала отработка взаимодействия экстренных служб в аварийных ситуациях.

По программе тренировкина складе ДЭС произошел условный разлив дизельного топлива с последующим возгоранием.В соответствии с планом оповещения при аварийных ситуациях старший смены сообщил о возникновении возгорания в единую диспетчерскую службу района. Оперативно прибыли пожарные подразделения, а также все службы и техника, оповещенные единой диспетчерской службой района, в том числе спецтранспорткоммунальных организаций и пожарная техника аэропорта.

Руководителем пожарного подразделения было принято решение применить пенную атаку, наиболее эффективное средство тушения ГСМ.

Для оказания первой помощи возможным пострадавшим прибыла бригада скорой помощи; прилегающая территория была оцеплена сотрудниками РОВД.

По заключению комиссии учения прошли успешно, аварийные службы и персонал Оленёкского РЭС справились споставленной задачей. Отмечена полная готовность всех средств пожаротушения на объекте энергетики к использованию в случае аварийных ситуаций.

«Противопожарные и противоаварийные тренировки с персоналом Оленёкского РЭСпроводятся регулярно в течение года, такжеотрабатываетсяпорядок взаимодействия в возможных аварийных ситуациях с экстренными службами муниципального образования.Тренировки – основа оперативного реагирования и принятия необходимых мер приаварии. От качества взаимодействия организаций зависит скорость их устранения и бесперебойное электроснабжение населения района», – отметил начальник Оленёкского района электрических сетей Сахаэнерго Афанасий Дьячковский.