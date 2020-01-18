Пожар на городской свалке. Возбуждено административное дело

17 января в Якутский комитет государственного экологического надзора поступили обращения от общественных инспекторов о возгорании полигона твердых бытовых отходов в г. Якутск. Об этом инциденте в известность незамедлительно были поставлены Управление Росприроднадзора по РС(Я), Главное управление МЧС по РС(Я) и Природоохранная прокуратура РС(Я).

Отметим, что факт возгорания городской свалки подтвердился днем в пятницу. Для тушения пожара в оперативном порядке была задействована пожарная часть. На данный момент открытое пламя сбито, остаётся задымление. На тушение задействованы 21 человек личного состава МУП «Жилкомсервис», 14 самосвалов, 2 водовозки, 2 бульдозера и пожарный расчёт.

По данному факту Управлением Росприроднадзора по РС(Я) возбуждено административное дело. Ситуацию на полигоне держит на личном контроле министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин АФАНАСЬЕВ.