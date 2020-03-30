Пожар на Чочур Муране

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

29 марта 2020 г. в 13.06 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Тихонова в г.Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, в подъезде был запах дыма. Произошло горение мусора в мусоросборнике на 1 этаже на площади 0,2 кв.м. Было потушено до прибытия пожарно-спасательного подразделения.

29 марта 2020 г. в 17.01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит строение в туркомплексе «Поляна» на улице Чочур Муран в Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из из под кровли строения шел дым. В результате пожара огнем повреждены потолочное перекрытие на площади 10 кв.м. Причина пожара несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Спасено строение. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

29 марта 2020 г. в 18.52 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже с автомобилем марки ВАЗ 2121 на улице Мира в п.Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через семь минут, из ворот гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждены потолочные перекрытия, стеновая панель гаража на общей площади 10 кв.м. и моторный отсек автомобиля на площади 2 кв.м. Предплогаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки автомобиля. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!