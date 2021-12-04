Пожар на Ботуобинском карьере

03.12.2021 г. в 22.39 часов телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что горит Самосвал на Ботуобинском карьере в п. Накын Нюрбинского района. На момент прибытия первого подразделения из автомобиля был виден дым. В результате пожара огнем повреждена тормозная колодка и колесо на общей площади 4 кв.м. Погибших, пострадавших нет. Причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливаются. В тушении пожара было задействовано 1 единица пожарной техники и 5 человек личного состава МЧС России.