Пожар на 202 мкр. в Якутске

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

31 июля 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 9 сообщений о возгорании травы и мусора: г. Якутск-3; Алданский район, г. Алдан-1; Мирнинский район, п. Айхал-1; Томпонский район, п. Хандыга-2; Хангаласский район, г. Покровск-1; Мегино-Кангаласский район, п. Нижний Бестях-1. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

31 июля 2019 г. в 05.49 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Коммунальная в п. Батагай Верхоянского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горела стена. В результате пожара огнем повреждена стена внутри бани на площади 3 кв.м. Спасена баня. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

31 июля 2019 г. в 06.10 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Октябрьская в с. Далыр Верхневилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела машина. В результате пожара огнем повреждена машина по всей площади 5 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

31 июля 2019 г. в 06.45 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Заозерная в с. Хочо Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 5 минут горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади 56 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

31 июля 2019 г. в 10.10 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит здание фермы в с. Арылах Чурапчинского района. К моменту прибытия добровольной пожарной команды через пять минут горело строение. В результате пожара огнем повреждено здание фермы по всей площади 36 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

31 июля 2019 г. в 13.04 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит металлический гараж на лодочной станции в 202 микрорайоне г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри по всей площади 12 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

31 июля 2019 г. в 20.10 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении на улице Красноярова г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты из здания шел дым. Горел мусор внутри здания на площади 10 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

31 июля 2019 г. в 23.08 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Строителей в п. Солнечный г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади 40 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!