Поздравляем, SakhaLife!

Сегодня SakhaLife исполнилось 15 лет. Читатели с самого утра активно поздравляют любое информагентство через соцсети и мессенджеры. Публикуем часть этих поздравлений. Предлагаем подписаться на нас ВК https://vk.com/public211747683 и в телеграм https://t.me/sakhaliferu

Ангелина ЛУКИНА, доктор искусствоведения, профессор кафедры народной художественной культуры АГИКИ, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный работник культуры РС(Я)

Поздравляю ваш коллектив с 15-летием. Мы благодарны за ваш подвижнический труд для развития общества. Вы нужны населению как воздух! Вы снискали уважение, признание населения Якутии! Восхищаемся результатами интеллектуального труда вашей команды. Лично желаю вам успехов, достижений, реализации всех ваших идей, планов, поддержки и понимания ваших читателей!

Владимир ИНДИГИРСКИЙ, музыковед, композитор

От всей души поздравляю любимый сайт SakhaLife.ru с 15- летием. Вот и пролетели три пятилетки. Сайт вырос на моих глазах. Теперь это документ 15-летней истории нашего государства. Всегда сдержанно, объективно, интересно и креативно подавалась информация. Теперь сайт стал любимой живой газетой нашего народа. Поздравляю со знаменательной датой команду SakhaLife. Будьте все здоровы и счастливы! Нас ждут великие дела!!!

Туйаара АЛААС, титулованная красавица, путешественница, многодетная мама

Поздравляю! Я думала вам больше — будто всю жизнь уже😅 Прекрасная дата! Мне нравится ваш позитивный настрой, все с чистого листа и с большим энтузиазмом! Больше рекламных партнеров, благодарных читателей и интересных статей, новостей!

Виктория ВАРЛАМОВА-КОНТОЕВА, пресс-секретарь «Сахаэнерго», лидер проекта «Перемена» по снижению избыточного веса у детей

Команду SakhaLife с юбилеем! Мой любимый новостной сайт

Туяра ШАДРИНА, предприниматель, маркетолог, таргетолог

С днем рождения, SakhaLife🎂! Всегда уверена в качестве материалов и надежности источников здесь, в отличие от всех прочих! Новых высот во внезапно изменившемся информационном поле!💯☀

Лариса ТЫТЫГЫНАЕВА, госслужащий, пропагандист якутской песни

Ух ты! Уже 15 лет?🤩 как время летит😊 От всей души поздравляю со столь знаменательной датой👏 оставаться одними из лучших в столь стремительно развивающееся время дорогого стоит. А умение сформировать команду не может не вызывать уважения. В общем, респект и уважуха вам, замечательной команде SakhaLife👍👏🙌

Алексей УВАРОВ, президент Федерации тайского бокса Республики Саха (Якутия), руководитель спортивного клуба “Мохсогол”

Поздравляю с 15-летием! Еще больше добрых репортажей, статей и новостей! Всем позитива и здоровья! 👏🏻👏🏻👏🏻

Дмитрий АРТЕМЬЕВ, народный артист Якутии, заслуженный артист России

С юбилеем! Здоровья, новых высот!

Жанна СЛЕПЦОВА, адвокат

Поздравляю🌷🌷 дальнейших успехов и «долгосветного» плавания в медиапространстве.

Тарас ТАРАСОВ, глава Хайахсытского наслега Чурапчинского улуса — народный предсказатель погоды ТУСКУЛ

Бүгүҥҥү өрөгөйдөөх күҥҥүнэн, биһиктээн иитэн таһаарбыт оҕоҥ «Лаайпын» 15 сааһын туолбутунан итиитик-истиҥник ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин. Бу сындылҕаннаах күннэтэ тулууру-дьулуу эрэйэр эппиэттээх үлэҕэр, чэпчикитэ суох ыарахан ол гынан баран, үгүс үтүөнү үрүлүтэр үлэҕэр ситиһиилэри. Санаабытын барыта сатанан, айылҕаттан бэриллибит дьоҕурун өссө тобуллан, уһаан, кэҥээн, дириҥээн, сайдан истин, дьон норуот туһугар үлэлээбитин хамсаабытын умнуллуо суоҕа.

Биһиги «Пресс тур сплавтара» эйиигинэн астынабыт, эн үлэҕиттэн дойдун Сахан Сирин чэчирии сайдарын туһугар көмөҕүттэн киэн туттабыт. Күндү чугас дьонуҥ уҕараабат тапталыгар инниҥ хоту баран өрөйөн чөрөйөн ис.

Айыыһытын суола арылыннын,

Иэйиэхситин суола тэлэлиннин.

Аҕыс айыыһытын

Аргыстастын,

Сэттэ иэйэхситин

Эҥэрдэстин.

Кир хоммотун

Дьай дьалбаарыйдын,

Ыарыы буулаабатын,

ТУСКУО !!!

КУНТЭН КӨНТӨСКҮН,

ТӨЛӨРҮТҮМЭ!

ЫЙТАН ЫЙААХХЫН

ЫҺЫКТЫМА

Чэгиэн буол,

Чөл буол!

ЭҔЭРДЭНИ КЫТТА ТУСКУЛ!

Елена СТЕПАНОВА, журналистка, деятель культуры

С днём рождения, SakhaLife! Как время летит! Кажется, новый интересный канал появился только вчера! Всегда свежий, ни на кого не похожий! Развивайтесь дальше!

Кира КУРИЛОВА, ведущая программ радиовещания ВГТРК и ГТРК «Саха», автор многочисленных передач, куратор школы межэтнической журналистики в Якутске

Один из любимых сайтов! С таким красивым, умным и очень корректным коллективом! Поздравляю Вас! Долгие лета! Так-то, молоденькие совсем!!!

Андрей ПЕТРОВ, организатор СМИ

С 15-летием рождения вашего сайта. С самых первых шагов SakhaLife нашел правильный подход к освещению происходящих событий, ту тонкую невидимую грань в оценке событий. Молодцы! Держите свою планку, пишите побольше интересных материалов, будьте полезны для читателя.

Мира АРГУНОВА, художница, живописец

Поздравляю от всей души любимый портал! Всегда интересно читать ваши рубрики — колоссальная работа! Желаю Вам и всей вашей команде счастья, крепкого здоровья, успехов во всём и благополучия!

Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ – СУЛУСХАН, журналист

Ураааа! С 15-летием SakhaLife!!! Именно благодаря Вам, состоялся и родился Сулусхан! Никогда об этом не забуду! Процветания, счастья и мира!

Евгений ФЕДОРОВ, председатель Центризбиркома Республики Саха (Якутия)

Поздравления (смайлик с шампанским)

Татьяна ТАРАСОВА, советник главы Республики Саха (Якутия)

Поздравляю! Вы молодцы!

Сардана КОВРОВА, читательница

От всей души поздравляю мой любимый SakhaLife с Днём рождения 👏🏻🌿✊🏻 Всегда оперативная, интересная и динамичная 🤗Все, что вы делаете на протяжении стольких лет, получается замечательно.🌈

Анна ПШЕННИКОВА, журналистка, писательница

Коллеги, поздравляю со славной датой! Вы яркие, энергичные, всегда находитесь на пике профессиональной формы и в гуще событий! Желаю вам дальнейшего процветания и новых возможностей для развития! 🌷

Маргарита ТАТАРИНОВА, сотрудница Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)

👋🏼 Примите самые сердечные и искренние поздравления по случаю юбилея знатного, по праву лучшего сайта региона! Бесспорно успешного, популярного, заслуживающего симпатии огромной читательской аудитории!

От всей души желаю реализации творческих планов, триумфальных проектов, крепкого здоровья, счастья! Пусть вам всегда сопутствуют добро, удача!🥰🥰🙏🙏🙏🌸🌸🌸🎊🎊🎊

Татьяна БЕРЕЗИНА, организатор образования, предприниматель

Поздравляю с 15-летием выхода вашего детища — всеми любимого SakhaLife! Много якутян начинают утро с SakhaLife. В эти тревожные дни ваш сайт придает силы и спокойствие, направляет нас на созидание, несмотря ни на что! Желаю всей вашей дружной творческой компании дальнейшего развития и больших перспектив!!! 💕👍🤗😘🙏🙏🙏

Ксения ПИРОГОВСКАЯ, геолог, фотограф, креатор

Поздравляю от души! Успехов и процветания! 💐🎂👏

Кыдана ЕГОРОВА, читательница, путешественница

Поздравляю! Со дня создания SakhaLife я с вами, успехов!