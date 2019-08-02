Поздравляем Ризвана Зейналова с юбилеем!

Свой 60-летний юбилей отметил наш коллега, электромонтер службы воздушных линий распределительных сетей Центрального РЭС Ризван Зейналов.

— В детстве я мечтал стать гаишником, — смеясь вспоминает юбиляр. У нас в районе был единственный автоинспектор, и его все боялись, он мог остановить любую машину. Мне хотелось быть похожим на него. Но сейчас, взглянув с высоты своих лет на детскую мечту, благодарен, что выбрал энергетику.

Всегда придерживаюсь жизненного кредо не жалеть о том, что осталось в прошлом, и всем советую, — поделился Ризван.

Ризван Сахиб Оглы родился в селе Ахмедавар Агдамского района Азейбарджанской ССР, там же окончил техникум механизации и электрификации сельского хозяйства и получил профессию техника-электромеханика. Прошёл службу в рядах Советской Армии на Украине и в Белоруссии.

В Якутию приехал в 1987 году. В системе Якутскэнерго работает более 10 лет, в службе воздушных линий распределительных сетей.

«Мы – его коллеги – с уважением относимся к Ризвану, в нашем отделе он всегда активен, умело справляется с любой задачей, на него можно положиться в любом производственном вопросе. Он очень разносторонний человек», — рассказал начальник службы Сергей Чуркин.

Свободное от работы время наш коллега водится со своим любимым младшим внуком, а их у него шестеро. Ухаживает за огородом, бережно высаженным супругой Мариной Владимировной. Изредка выезжает на рыбалку. К тому же вкусно готовит, одно из коронных национальных блюд – долма – пользуется особым спросом в семейном кругу.