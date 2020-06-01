Поздравляем победителей конкурса благотворительных и социальных проектов АЭБ

Впервые в республике проведен конкурс социальных проектов среди некоммерческих организаций и волонтеров на предоставление финансовой поддержки за счет средств бизнеса. В своей деятельности Алмазэргиэнбанк руководствуется принципами открытости и сотрудничества с представителями общества. В марте этого года банк объявил конкурс на лучшие благотворительные и социальные проекты.

«Всего на конкурс поступило 37 заявок от общественников и корпоративных волонтеров банка со всех районов республики, где имеются филиалы банка. Экспертная комиссия определила 23 победителя, среди которых 17 проектов некоммерческих организаций и 6 проектов корпоративных волонтеров банка. Всего НКО получат 650 тысяч рублей, а работники банковской группы АЭБ – 350 тысяч рублей» — председатель правления АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО Николай Долгунов.

Единый ресурсный центр поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив РС(Я) организовал подготовку экспертов и планирует провести обучающие семинары и консультации для победителей конкурса по вопросам реализации проектов, достижения результатов, формирования отчетности. Также центр выступил с инициативой поддержать и профинансировать проект корпоративного волонтера банка Раевой Сибирины «Дендропарк в Вилюйске».

«Для нас это был интересный опыт, отрадно видеть заинтересованность сферы бизнеса в организации подобных конкурсов. Мы могли опробовать себя в новой сфере и приятно, что этот опыт прошел успешно. Будем надеяться, что в дальнейшем все крупные бизнес – структуры смогут подключиться к такому формату конкурсов» — сообщил нам Дмитрий Куприянов, эксперт-аналитик Единого ресурсного центра.

«Проведение такого грантового конкурса очень актуально и своевременно. Финансирование проектов некоммерческих и волонтерских организаций за счет средств банка является поддержкой некоммерческого сектора, а также способствует решению социальных проблем и повышению качества жизни людей на территории присутствия банка. Именно поэтому были определены следующие номинации конкурса: «Детство без границ», «Старшее поколение», «Чистая среда», «Здоровое поколение»» — считает генеральный директор Единого ресурсного центра Ольга Вешникова.

Ознакомиться со списком победителей первого конкурса социально значимых проектов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО можно на сайте банка по ссылке www.albank.ru/ru/CSO/.

