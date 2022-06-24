Поздравляем коллегу Владислава Коротова с призом «Өркөн өй»!

Сегодня, 24 июня, в телевизионной интеллектуальной игре «Өркөн өй», которую ведет Георгий Белоусов на НВК Саха, в финале победил тандем журналистов Владислава Коротова и Федора Рахлеева, обыграв Тимофея Сильвестрова и Василия Потапова. Команда сунтарцев добыла в честной борьбе достойный приз — 100 тысяч рублей!

Поздравляем! Корреспондент Sakhalife Владислав Коротов, чьи материалы хорошо знакомы нашим читателям, в очередной раз доказал высокий уровень своего интеллекта и кругозора!

Фото: Сетевое издание Sakhalife Источник: Сетевое издание Sakhalife

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