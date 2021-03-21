Поздравление Вячеслава Емельянова с Днем работников ЖКХ

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства!

Дорогие коллеги!

От имени Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!

Ежегодно в третье воскресенье мы отмечаем свой профессиональный праздник. 2020 год выдался тяжелым для отрасли, но несмотря на трудности предприятия коммунального комплекса ни на один день не останавливали свою работу, продолжая круглосуточно обеспечивать жителей республики теплом, светом и водой.

Благодаря слаженной работе органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих предприятий впервые в истории республики все муниципальные образования и городские округа получили паспорта готовности к отопительному сезону. Высокий профессионализм и ответственность работников коммунального комплекса помогли пройти самые экстремальные низкие температуры. Январь в Якутии выдался самым холодным за последние 30 лет.

В целях поддержания нормативного состояния в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры республики за последние 5 лет вложено более 25 млрд. рублей. В результате построено и реконструировано более 200 объектов коммунальной инфраструктуры.

Много сделано, но жизнь не стоит на месте и ставит перед нами новые задачи. Одним из основных направлений деятельности является реализация национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология» в части обеспечения населения качественным водоснабжением и решению вопросов реформирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Большие задачи стоят по модернизации объектов коммунального комплекса, цифровой трансформации отрасли.

Искренне благодарю всех работников жилищно-коммунального хозяйства Якутии за профессионализм и преданность профессии, готовность прийти на помощь людям, брать ответственность на себя и действовать решительно в самых непростых ситуациях.

Отдельную благодарность и признательность выражаю уважаемым ветеранам отрасли. Ваш многолетний самоотверженный труд на благо жителей республики заслуживает искреннего уважения. Тот неоценимый опыт, который вы передаете молодому поколению, сегодня очень востребован, и мы уверены – в дальнейшем он будет только преумножаться

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, стабильности, благополучия, успехов в вашей непростой и такой необходимой работе!

С наилучшими пожеланиями,

министр жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики Республики Саха (Якутия)

Вячеслав Емельянов