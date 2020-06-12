Поздравление Владимира Аммосова с Днём России

Дорогие жители Республики Саха (Якутия)!

Моя Россия – это день объединения разных народов, живущих одной семьей в нашей большой стране. Праздник, ставший символом возрождения величия страны, объединяет всех нас в любви к Отечеству, в стремлении сохранять Россию сильной и процветающей.

Мы помним наши корни, храним историю, и строим свое будущее.

Каждый из нас в этот день ощущает себя патриотом, гражданином великой страны. От всех нас, от нашей слаженной работы, зависят настоящее и будущее России, укрепление ее государственности. Единение и сплоченность всегда являлись основой могущества нашей страны, залогом ее успешного развития.

Хочу пожелать, чтобы каждый из нас был достойным гражданином России, ценил и уважал её героическую историю.

Желаю вам, дорогие якутяне, счастья и благополучия, успехов в труде на благо Якутии и России!

С праздником!

С уважением, руководитель Регионального исполнительного комитета ЯРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Владимир Аммосов

#ЭтомояРоссия #ер14