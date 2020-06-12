Поздравление Владимира Аммосова с Днём России
Дорогие жители Республики Саха (Якутия)!
Моя Россия – это день объединения разных народов, живущих одной семьей в нашей большой стране. Праздник, ставший символом возрождения величия страны, объединяет всех нас в любви к Отечеству, в стремлении сохранять Россию сильной и процветающей.
Мы помним наши корни, храним историю, и строим свое будущее.
Каждый из нас в этот день ощущает себя патриотом, гражданином великой страны. От всех нас, от нашей слаженной работы, зависят настоящее и будущее России, укрепление ее государственности. Единение и сплоченность всегда являлись основой могущества нашей страны, залогом ее успешного развития.
Хочу пожелать, чтобы каждый из нас был достойным гражданином России, ценил и уважал её героическую историю.
Желаю вам, дорогие якутяне, счастья и благополучия, успехов в труде на благо Якутии и России!
С праздником!
С уважением, руководитель Регионального исполнительного комитета ЯРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Владимир Аммосов
#ЭтомояРоссия #ер14
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