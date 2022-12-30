Поздравление Виктора Губарева со 100-летием образования СССР

Дорогие товарищи!

В этот день сто лет назад, 30 декабря 1922 года, была образована наша Родина – Союз Советских Социалистических Республик. Наша великая Держава, которой сегодня нет на карте, но которая жива в наших умах и сердцах.

Это выдающийся праздник. СССР был союзом братских народов. Независимо от национальности все граждане Советского Союза были родными и близкими людьми. Гений Владимира Ильича Ленина позволил создать уникальную державу. Его дело продолжил мудрый вождь Иосиф Виссарионович Сталин. Горнило Октября, гражданская война, борьба с иноземной интервенцией – здесь крепло братство народов.

Пройден тяжелейший путь побед и свершений, героизма и трагизма. Военный коммунизм, НЭП, план ГОЭЛРО, коллективизация, индустриализация. Разгромив фашистских гадов в их логове и освободив Европу, осваивали целину, покорили космос, создали ракетно-ядерный щит. И здесь же великие стройки – Магнитка, Днепрогэс, БАМ.

На этом наследии СССР и сегодня живёт нынешняя Россия и бывшие союзные республики.

Наша Якутская республика, 100-летие которой мы отмечали недавно, как составная часть великой страны, прошла путь от отсталой неграмотной царской окраины до динамично развивающегося региона с высоким уровнем образования и культуры. Якутская АССР прошла героический трудовой путь побед и свершений, отдав на защиту Отечества 62 тысячи своих сынов и став от мала до велика трудовым фронтом, находясь в глубоком тылу.

И сегодня, когда нам брошен самый грозный вызов, все народы России поднялись на её защиту. Празднование 100-летнего юбилея СССР мобилизует все слои общества с опорой на всё лучшее, что было в нашей тысячелетней истории. Наш лидер Геннадий Андреевич Зюганов сказал: «Надо всегда помнить, что самыми умными, самыми сильными, самыми успешными, самыми победными и самыми космическими мы были во времена СССР».

Чтобы победить и возродить нашу Родину, нужно взять за основу Программу КПРФ «20 неотложных мер для преображения России» — продуманную, выверенную, направленную на благо каждого человека: рабочего и крестьянина, врача и учителя, ученого и студента.

Мы гордимся и всегда гордились нашей великой Родиной – Союзом Советских Социалистических Республик. Её величие и победная поступь сегодня для нас маяк в это исключительно ответственное время. Так сплотимся же, чтобы победить!

Да здравствует наша великая Родина – СССР! С праздником – со 100-летием образования Советского Союза – первого в мире государства рабочих и крестьян!

Первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев