Поздравление Сергея Ларионова с Днем речника

Уважаемые коллеги! Дорогие речники!

От имени коллектива ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и от себя лично сердечно поздравляю с профессиональным праздником – Днем работников морского и речного флота!

Выражаю уверенность, что совместные усилия и слаженные действия профессионалов отрасли в текущую навигацию гарантируют безаварийную, устойчивую работу флота и бесперебойное жизнеобеспечение нашей родины.

В день профессионального праздника выражаю слова благодарности за добросовестный труд, плодотворное сотрудничество. Особая признательность и низкий поклон ветеранам отрасли. Ваша преданность профессии заслуживает уважение и является образцом для подражания.

Желаю всем крепкого здоровья, плодотворной работы, благополучия и семь футов под килем!

Народный депутат Якутии

генеральный директор ПАО «ЛОРП»

Сергей Ларионов