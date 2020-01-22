22.01.2020
22:00
125
Политика
Поздравление секретарю ЯРО ЕР
Уважаемый Айсен Сергеевич!
От имени Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите самые искренние поздравления с днем рождения!
Ваше руководство Якутским региональным отделением партии, личный пример — вдохновляет нас быть самоотверженными и верными своим убеждениям. Люди и их благополучие всегда являлись неизменным приоритетом Вашей деятельности, направленной на развитие экономического потенциала Якутии, укрепление социальной инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата, а главное, на повышение уровня и качества жизни якутян!
Крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для реализации всех намеченных планов!
Источник: С уважением, руководитель РИК ЯРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир АММОСОВ.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.01.2020
47
22.01.2020
1264
22.01.2020
64101
22.01.2020
17614
22.01.2020
196
22.01.2020
915
22.01.2020
206
22.01.2020
1880
22.01.2020
304
22.01.2020
608
22.01.2020
437
22.01.2020
214
22.01.2020
1079
22.01.2020
387
22.01.2020
248
22.01.2020
266
22.01.2020
787
22.01.2020
282
22.01.2020
255
22.01.2020
292
22.01.2020
334
22.01.2020
231
22.01.2020
261
22.01.2020
625
22.01.2020
845
22.01.2020
550
22.01.2020
3763
22.01.2020
328
22.01.2020
517
22.01.2020
275
22.01.2020
500
22.01.2020
310
22.01.2020
353
22.01.2020
904
22.01.2020
785
22.01.2020
402
22.01.2020
365
22.01.2020
5355
22.01.2020
842
22.01.2020
2848
21.01.2020
878
21.01.2020
7326
21.01.2020
461
21.01.2020
2148
21.01.2020
417
21.01.2020
1075
21.01.2020
361
21.01.2020
14787
21.01.2020
3341
21.01.2020
412
21.01.2020
11926
21.01.2020
540
21.01.2020
462
ТОП НОВОСТИ
17.01.2020
38912
19.01.2020
20441
16.01.2020
16288
21.01.2020
14926
19.01.2020
13939
17.01.2020
13836
21.01.2020
12414
20.01.2020
11439
16.01.2020
10136