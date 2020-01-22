22.01.2020
22:00
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Политика

Поздравление секретарю ЯРО ЕР

Уважаемый Айсен Сергеевич!

От имени Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите самые искренние поздравления с днем рождения!

Ваше руководство Якутским региональным отделением партии, личный пример — вдохновляет нас быть самоотверженными и верными своим убеждениям. Люди и их благополучие всегда являлись неизменным приоритетом Вашей деятельности, направленной на развитие экономического потенциала Якутии, укрепление социальной инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата, а главное, на повышение уровня и качества жизни якутян!

Крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для реализации всех намеченных планов!

Источник: С уважением, руководитель РИК ЯРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир АММОСОВ.
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