Поздравление секретарю ЯРО ЕР

Уважаемый Айсен Сергеевич!

От имени Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите самые искренние поздравления с днем рождения!

Ваше руководство Якутским региональным отделением партии, личный пример — вдохновляет нас быть самоотверженными и верными своим убеждениям. Люди и их благополучие всегда являлись неизменным приоритетом Вашей деятельности, направленной на развитие экономического потенциала Якутии, укрепление социальной инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата, а главное, на повышение уровня и качества жизни якутян!

Крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для реализации всех намеченных планов!