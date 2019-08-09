Поздравление Сарданы Авксентьевой с Международным днем коренных народов мира

Уважаемые друзья!

Сегодня во всем мире отмечается Международный день коренных и малочисленных народов. Наша республика, город Якутск являются гостеприимным домом для людей более чем ста народов и национальностей, в том числе эвенков, эвенов, долганов, юкагиров, чукчей, других малочисленных народностей Севера.

Сегодня важнейшей задачей властей всех уровней, государства в целом, общества является сохранение самобытной культуры этих народов, литературы и искусства, поддержка традиционных промыслов, а самое главное – сбережение родного языка, разговорного и письменного.

В последние годы внимание к проблемам коренных малочисленных народов Севера возрастает вместе с планами государства по освоению природных богатств территории Арктики – традиционных мест их жизни и хозяйствования.

Коренные малочисленные народы вносят весомый вклад в развитие отрасли сельского хозяйства, оленеводства и рыболовства, олицетворяют собой многообразие духовной и культурной жизни нашей многонациональной республики. Администрация города Якутска оказывает посильную помощь в организации научных, культурных и общественно значимых мероприятий проводимых Ассоциацией КМНС.

Уверена, что Год добрососедства, объявленный в Якутске, и Год консолидации в республике позволят нам объединить усилия в деле поддержки и сохранения языка и культуры, сбережения здоровья и улучшения благосостояния наших сограждан, представителей коренных малочисленных народов Севера!

С праздником, уважаемые друзья! Мирного неба, доброго здоровья и благополучия вашим семьям!

Глава городского округа «город Якутск» Сардана Авксентьева