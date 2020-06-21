Поздравление Сарданы Авксентьевой с Днем медицинского работника

Уважаемые работники здравоохранения, дорогие друзья!

От имени руководства города Якутска и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!

Нет цели благороднее, чем дарить людям здоровье, надежду, облегчать страдания и возвращать радость полноценной жизни. Вы приходите на помощь в самые сложные моменты, и от вас зависит самое ценное — жизнь человека. С первого дня появления на свет каждый из нас окружен вашей заботой, теплом и вниманием. Это безмерно ответственный и тяжелый труд без праздников и выходных. И в этот день — День медика – мы от всей души хотим поздравить вас и поблагодарить за преданность благородному делу, высокий профессионализм и милосердие.

Подчас вы совершаете невозможное, с честью выполняете свой долг в самые трудные времена, как сегодня — во время мировой пандемии. Перед лицом всеобщей опасности вы демонстрируете высокий уровень профессионализма, гражданского мужества и самоотдачи. Медицинские работники сегодня работают в сложнейших условиях. Месяцами находятся на боевом посту, вдали от семьи, близких и родных. Вынуждены носить тяжелые защитные костюмы и каждый день подвергать опасности свою жизнь. Только в городе Якутске непосредственно с коронавирусной инфекцией работают более 700 медицинских работников в стационарных и поликлинических отделениях, скорой помощи и обсерваторах.

Уважаемые работники здравоохранения!

Этот день является главным праздником для врачей, фельдшеров, акушерок, медицинских сестер, лаборантов, санитарок, водителей автомашин скорой помощи, технического персонала, работающего в медицинской отрасли столицы республики. Желаю всем вам здоровья, благополучия, успеха в профессиональной деятельности. Пусть у вас все будет хорошо дома, чтобы вы не беспокоились о своих детях, семьях. Пусть у вас будет поменьше больных. И большое вам человеческое спасибо за ваш труд!

С благодарностью,

глава города Якутска Сардана Авксентьева