Поздравление с Днём гражданской авиации России

Ежегодно 9 февраля в России отмечается профессиональный праздник — День работника гражданской авиации. В рамках взаимодействия Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на территории Якутии широко используются возможности гражданской авиации, что значительно сокращает время оказания помощи.

При ликвидации чрезвычайных ситуаций применение сил и средств гражданской авиации осуществляется на правах и на основе взаимодействия. Авиаторы Якутии задействуются при тушении природных пожаров, спасают и эвакуируют населения из зоны ЧС, в том числе и на водных объектах, наиболее активное взаимодействие с региональным управлением МЧС России осуществляется в период весеннего половодья.

Также силы гражданской авиации можно задействовать при демонтаже строительных конструкций, разбора завалов, борьбе с сельскохозяйственными вредителями, дегазации и дезактивации отдельных объектов и участков дорог и обеспечение приема на своих аэродромах иностранных воздушных судов, оказывающих помощь в ликвидации последствий ЧС.

«Поздравляю с Днём гражданской авиации! Пусть всегда будет чистое небо, исправная техника и лётная погода. Вы честно и гордо выполняете возложенные на вас обязанности. Уверенно и стойко переносите любые проказы природы. Вашему профессиональному опыту могут позавидовать многие. Никогда не падайте духом, идите по жизни легко, воздушно и уверенно. Помните, что на земле вас всегда ждут, любят и надеются на вас», — поздравил Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).