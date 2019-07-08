Поздравление с Днем семьи, любви и верности от депутата Николая Васильева

Уважаемые горожане Якутска!

От лица избирателей Алексеевского избирательного округа №6 и от имени коллектива Якутской республиканской клинической больницы сердечно поздравляю вас с замечательным Днем семьи, любви и верности!

Семья, любовь и верность – это вечные, зародившиеся в глубине тысячелетий человеческие ценности. Именно семья придает жизни каждого из нас главный смысл, позволяет в полной мере ощутить удивительную радость от своей важной и ответственной роли родителя, сотканную из множества маленьких радостей, которые дарят нам родные, изо дня в день, из года в год. Как надежная крепость, семья помогает нам преодолевать любые невзгоды и неурядицы повседневности. Из родительской семьи выносим мы незабываемые воспоминания о счастливом безоблачном детстве, как идеальном стандарте своих будущих семейных отношений. В крепких любящих семьях вырастают добрые и уверенные в себе дети, гармонически развитые личности, прекрасные будущие отцы и матери, полноценные члены будущего общества.

Именно в семье от старшего поколения детям передаются семейные и народные традиции, нравственные, культурные и духовные ценности. Великий учитель В.А. Сухомлинский писал, что: «Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро». С этим нельзя не согласиться. И как же было бы гуманнее любое общество, если бы в нём было поменьше людей, которых в детстве никто так и не научил доброте и терпимости к окружающим.

Замечательный философ, гуманист и общественный деятель, чьи философские труды во многом повлияли на современную западную модель этической общественной культуры, Феликс Адлер, справедливо считал, что: «Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность большого человеческого общества». Гордость нашего города составляют семейные пары, отметившие свой золотой юбилей. Иногда это большие семьи, объединяющие три, а то и четыре поколения в единый дружный монолит, когда патриархи рода, прожившие вместе долгую жизнь и с честью, преодолевшие множество жизненных препятствий, на склоне лет окружены многочисленными внуками и, даже, правнуками. Такие семьи издавна, не без основания, считаются в нашем северном краю благословенными высшими силами. Молодым семьям я хотел бы пожелать стараться брать пример с тех, кто многие годы сохраняют любовь, верность, добро и уют в своей маленькой вселенной, дружно и в согласии построенной собственными руками и скрепленной любящими сердцами.

Руководство Республики Саха (Якутия), в лице НИКОЛАЕВА А.С., администрация Якутска, депутатский корпус республики и города, одним из важнейших приоритетов своей совместной работы считают укрепление и развитие института семьи, поддержку материнства и детства. Ушла в историю многолетняя проблема с очередями в детские сады, решается проблема загруженности школ. Много делается для охраны семейного здоровья. Высококвалифицированные специалисты Перинатального Центра Якутской республиканской клинической больницы оказывают помощь женщинам во время беременности, при родах, осуществляют послеродовое ведение родильниц, лечение и выхаживание новорожденных, требующих медицинской помощи детей, а также консультируют и лечат женщин, возвращая им радость материнства.

От всей души желаю, чтобы в ваших семьях царили любовь и взаимопонимание, достаток и благополучие, берегите свое здоровье, пусть не болеют ваши дети и внуки. Всего вам самого доброго, с праздником, с Днем семьи, любви и верности!

Главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница», депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа № 6 ВАСИЛЬЕВ Н.Н.