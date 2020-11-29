Поздравление с Днем Матери от Николая Васильева

Дорогие женщины!

От лица избирателей Алексеевского избирательного округа № 6, коллектива Якутской республиканской клинической больницы, и от своего имени, от всей души поздравляю Вас с замечательным российским праздником – Днем матери!

С самого начала времен на материнской любви, заботе и беспредельной жертвенности держится весь наш мир. Каждый человек на земле любит и преклоняется перед своей матерью, а также уважает и почитает каждую женщину, которая освящена великим благом материнства.

Сквозь всю нашу жизнь проходят красной нитью безграничная и безусловная материнская любовь, забота и ласка. Бесчисленны примеры женского долготерпения, трудолюбия, мужества и самопожертвования во имя святой материнской любви.

Все лучшее, что есть в вас, вы бескорыстно дарите своим детям, даете им главные уроки доброты и любви, всю жизнь пытаетесь уберечь их от невзгод. Даже маленькие слезинки детей обжигают материнское сердце горячее огня, а радостная улыбка и заливистый смех ребенка – возвращают мамам молодость и красоту, вздымают их души ввысь на незримых крыльях счастья.

Божественное предназначение женщины – подарить жизнь своему ребенку, заботливо воспитать его, хранить и оберегать его, пока он маленький, ласково советовать и поддерживать добрым словом, когда он вырастет и заживет самостоятельно. Поэтому над каждой женщиной, вырастившей детей – святой ореол материнства.

Мама – это ангел-хранитель каждого из нас. Бывает, что матери оберегают наши жизни, даже находясь очень далеко, они чувствуют грозящую нам опасность своим любящим сердцем, и, непостижимой для науки великой силой материнской любви, отводят от нас беду. И этому много доказательств из жизни, над которыми даже ученые могут только разводить руками, не в силах объяснить.

Этот год принес немало тревог, которые болью отзываются в ваших сердцах, дорогие матери и бабушки! Вы тревожитесь за своих близких, а мы стараемся оградить ваше здоровье от опасной коронавирусной инфекции.

Низкий поклон вам, дорогие женщины! Берегите себя! Желаю вам крепкого здоровья, благосостояния и благоденствия, надежной поддержки семьи, много ответной заботы. Будьте всегда окружены уважением и любовью! Пусть будут здоровы и благополучны ваши любимые дети и внуки!

Депутат Якутской городской Думы от Алексеевского избирательного округа № 6, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница» Николай ВАСИЛЬЕВ