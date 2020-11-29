Поздравление с Днем Матери от Альберта Семенова

Уважаемые женщины! Дорогие мамы!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично от всей души поздравляю вас с одним из самых светлых праздников России – Днем матери!

Во все времена и у всех народов женщина-мать пользовалась огромным почетом и уважением. В Якутии, на севере традиционно особое уважительное отношение к матери как к хранительнице очага и семейного тепла.

Помимо повседневной заботы о матерях, в столице республики претворяются в жизнь решения, которые облегчают жизнь наших матерей, приносят им и всем нам радость. В планах строительство целого ряда школ по государственно-частному партнерству до 2024 года с преобладающим вложением федеральных средств и средств инвестора, скоро ввод двух крупных медицинских центров, других социальных учреждений.

Депутаты Якутской городской Думы сейчас работают над проектом бюджета Якутска на 2021 год, например, настояли на увеличении финансирования: по программе «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город» в части вакцинации девочек-подростков от рака шейки матки, по программе «Развитие образования» — в части ремонта школ; постоянно работают с республиканской властью по наполнению городской казны.

Дорогие мамы! Низкий поклон вам за великую любовь, мудрость, беззаветную преданность святому материнскому долгу! Пусть каждый день для вас звучат слова восхищения и любви, а ваши дети радуют вас своими успехами, щедро дарят вам свои заботу и нежность! Желаю здоровья, благополучия, радости. Счастья вам и всем, кто дорог вашему сердцу!

Председатель Якутской городской Думы

Альберт Семенов.