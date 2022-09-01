Якутия
Поздравление с 1 сентября главы Ленска Александра Хорунова
Уважаемые педагоги Ленского района!
Примите самые искренние поздравления с новым учебным годом!
Пусть этот год принесет вам много светлых, счастливых дней. Пусть он станет годом свершений и добрых дел. Пусть наградой вам станут благодарные глаза ваших учеников и их родителей.
Уверен, образование в Ленском районе получит достойное развитие.
Школы будут планомерно ремонтироваться и строится.
Материальная база наших учебных заведений будет совершенствоваться.
Мы привлечём в район молодых, толковых преподавателей.
Школы вновь получат самостоятельность в принятии решений.
Дорогие учителя! Желаю вам неиссякаемой творческой энергии, высоких профессиональных достижений и вдохновения на каждом уроке!
Крепкого вам здоровья, оптимизма и благополучия!
Дорогие школьники!
Желаю вам успехов в учёбе. Учитесь прилежно и с удовольствием. Так вы станете грамотными специалистами. А такие люди очень нужны Ленскому району, Республике и России.
Старайтесь! И у вас всё обязательно получится. Верю в вас!
С уважением,
Глава города Ленск
Хорунов Александр Александрович
+7 (999) 174-67-82
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