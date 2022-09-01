Поздравление с 1 сентября главы Ленска Александра Хорунова

Уважаемые педагоги Ленского района!

Примите самые искренние поздравления с новым учебным годом!

Пусть этот год принесет вам много светлых, счастливых дней. Пусть он станет годом свершений и добрых дел. Пусть наградой вам станут благодарные глаза ваших учеников и их родителей.

Уверен, образование в Ленском районе получит достойное развитие.

Школы будут планомерно ремонтироваться и строится.

Материальная база наших учебных заведений будет совершенствоваться.

Мы привлечём в район молодых, толковых преподавателей.

Школы вновь получат самостоятельность в принятии решений.

Дорогие учителя! Желаю вам неиссякаемой творческой энергии, высоких профессиональных достижений и вдохновения на каждом уроке!

Крепкого вам здоровья, оптимизма и благополучия!

Дорогие школьники!

Желаю вам успехов в учёбе. Учитесь прилежно и с удовольствием. Так вы станете грамотными специалистами. А такие люди очень нужны Ленскому району, Республике и России.

Старайтесь! И у вас всё обязательно получится. Верю в вас!

С уважением,

Глава города Ленск

Хорунов Александр Александрович