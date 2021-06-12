Поздравление ректора АГИКИ с Днём России

Дорогие якутяне!

Разрешите от имени руководства, профессорско-преподавательского состава и студентов Арктического государственного института поздравить вас с Днём России!

Именно в этот день, 12 июня 1990 года, принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, и он воистину стал точкой отсчета нового витка развития нашей многонациональной и сплоченной страны, началом становления в обществе основ свободы и независимости, федерализма, толерантности, приоритетности прав и свобод каждого человека!

Сегодня Россия продолжает путь к развитию, реализуются крупные инновационные и инвестиционные проекты, которые позволят стране нарастить экономическую мощь. Не сбавляются темпы развития регионов за счет реализации национальных проектов, направленных на улучшение демографии, здравоохранения, образования, культуры, науки, труда и других направлений. Всех их объединяет одно — повышение качества жизни и благосостояния граждан!

Якутия, являясь частью России, вносит ощутимый вклад в благое дело по сохранению единства страны и защиты ее интересов в мире. Смело можно заверить, что в нашей республике живут креативные и интеллектуально одаренные люди, которые любят свою Родину и доказывают это ежедневным трудом, добиваясь значительных результатов в профессии! Ведь сила любого государства — образованные, талантливые и духовно обогащенные люди!

Дорогие друзья! В этот день разрешите пожелать вам и вашим близким здоровья, благополучия, успехов во всем, уверенности в завтрашнем дне и мира!

С пожеланиями, ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева