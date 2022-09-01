Поздравление президента СВФУ с Днем знаний

Уважаемые коллеги, поздравляю с Днем знаний, с началом нового учебного года! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого терпения, творческих сил и доброй энергии для успешной реализации приоритетных направлений современной стратегии развития образования.

Главной целью этой стратегии, как и ранее, является всестороннее совместное с семьей воспитание личности подрастающего человека, формирование его мировоззрения и миропонимания. Вы, уважаемые педагоги — профессионалы в своем любимом деле, глубже всех понимаете основные скрепы взращивания защитника Отечества, воспитания его в любви и привязанности к своей малой Родине. Достойный гражданин России и патриот Якутии, испытывающий общность и сопричастность ко всему, что характеризует его семью, родителей и педагогов, язык общения, культурное наследие народов, воспитавших в труде и заботе многие поколения, их интеллектуальные и нравственные ценности, является непреходящей гордостью для его семьи и его школы. По большому счету, он является надежной опорой и оплотом своей страны — государства Российского, где уважаемы все народы и их языки, где развивается многонациональная культура и образование востребовано населением как общественное благо, доступное всем. Тех, кто неустанно и настойчиво создает эту опору, кто целенаправленно развивает интеллектуальный творческий фундамент страны, кто искренне любит свою профессию учителя и воспитателя, педагога и наставника детей и молодежи, вдохновенно сеет «разумное, доброе, вечное» в сердцах и умах, во все времена оберегают любовь, уважение и почитание благодарных учеников и последователей.

Пусть новый учебный год станет годом обновления методик, стандартов и технологий, а главное, станет годом перспективных успехов и небывалых достижений ваших учеников и студентов!

Евгения Исаевна Михайлова — президент Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова.