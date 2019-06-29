Поздравление Председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова с Ысыахом

Уважаемые жители и гости столицы! От имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю Вас с наступлением благодатного лета, с благословенным праздником Ысыах Туймаады, который объединяет сегодня всех жителей и гостей нашей многонациональной республики!

Из поколения в поколение мы продолжаем древнюю традицию наших предков – праздновать Ысыах в честь божеств айыы и возрождения природы. Наш традиционный праздник, сопровождаемый священным обрядом благопожелания всему сущему, из года в год объединяет всех нас, как символ единения и взаимопонимания. Участие улусных землячеств, национальных общин, гостей из многочисленных регионов России и зарубежья, их эстетическое самовыражение в новой среде стало традиционным во время празднования Ысыаха. В этом контексте якутский Ысыах выступает своеобразной территорией добрососедства и согласия. Особенно это актуально в Год добрососедства, который развивает и поддерживает идею Года консолидации, объявленный главой Якутии Айсеном Николаевым.

Ысыах Туймаады традиционно становится не только проводником в деле сохранения и продолжения национальных традиций и обычаев, но и сплачивает многовековой дружбой людей самых разных национальностей.

Ысыах наполнен глубоким философским смыслом, он соединяет прошлое, настоящее и будущее, являясь ярким примером сохранения и продолжения национальных традиций народа саха, данью уважения культурным, историческим и духовным ценностям наших предков.

Уважительное отношение к своим корням, культуре, традициям родного края, является залогом дальнейшего прогрессивного развития народа, воспитания здорового поколения.

Дорогие жители Якутска!

Ысыах — это время, когда мы с вами подводим итоги года и строим планы на будущее. И мы встречаем наш праздник все вместе в общем кругу, чтобы скрепить наше единение и взаимопонимание, настроиться на новую лучшую жизнь в мире и согласии.

Уверен, что все намеченные планы будут претворены в жизнь, и мы вместе будем двигаться вперед, развивая наш любимый город!

Пусть всеми любимый праздник Ысыах укрепит в наших сердцах веру в светлое будущее, подарит всем счастье и благополучие, поселит в сердцах доброту, радость и любовь, а Алгыс благословит всех нас на новые свершения! Мира и добра вам и вашим близким!

С уважением, Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов