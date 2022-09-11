Поздравление Председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова

Дорогие жители и гости города Якутска!

От имени депутатов Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днем города Якутска!



В этом году наш любимый город Якутск празднует свой юбилей – 390 лет! Наш город динамично развивается, и в этом заслуга каждого из вас. Уверенно шагая к своему четырехсотлетию, наша столица берет курс на преобразования, в которых принимает участие каждый горожанин.



2022 год год стал первым годом реализации Указа Главы Республики Айсена Сергеевича Николаева о социально-экономическом развитии нашего города, основной целью которого является достижение высокого качества жизни населения на основе формирования экономического, научно-образовательного, культурного и инновационного потенциалов, комплексной модернизации городской среды.

Уже сейчас при поддержке республиканской и федеральной власти в инфраструктурном развитии столицы много сделано. В последние годы Якутск демонстрирует динамичные темпы развития, представляя значительный инвестиционный интерес.

Меняется его архитектурный облик, проводится реконструкция городских дорог, благоустройство кварталов, озеленение города, вводятся такие столь необходимые социальные объекты, как детские сады, построены и обновлены десятки спортивных и детских площадок. Продолжается реализация адресной программы переселения граждан из аварийного и ветхого фонда, обеспечиваются жильем дети-сироты.

Перед нами стоят масштабные задачи: обеспечение роста качества жизни горожан, повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности столичной среды, развитие рыночной инфраструктуры. При их решении обнаруживаются не только проблемы, но и открываются новые возможности.

Каждый день мы трудимся во благо Якутска: ходим на работу, создаем новые проекты, здесь учатся наши дети. Изо дня в день мы привносим в жизнь столицы что-то новое, не стоим на месте. И это замечают не только жители, но и гости Якутска. И мы приложим все усилия, чтобы не только сохранить достигнутые результаты, но многократно их преумножить!

Дорогие горожане! Хочу от всего сердца поблагодарить вас за трудолюбие, терпение, неравнодушное отношение ко всему, что происходит в городе, республике, стране, за душевную щедрость и любовь к тому уголку земли, на котором вы живете, работаете, растите детей. Убежден, что только в совместном труде и заботе о благе города сможем сообща решать проблемы и строить современный Якутск!

Поздравляю всех с праздником! А нашему родному и любимому городу желаю процветания, всем жителям успехов и дальнейшего развития во благо города Якутска, Республики Саха (Якутия) и нашей большой страны!