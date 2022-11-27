Поздравление Председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова с Днем матери

Дорогие горожане и гости столицы!

От имени депутатов Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем матери в Российской Федерации!



Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Мама — это не только заботливое сердце и ласковые руки родного человека, но еще и ангел-хранитель который рядом, несмотря ни на что, оберегает от невзгод.



В этот праздничный день хочется поблагодарить всех мам, вкладывающих свою душу в воспитание будущего поколения наших горожан, отдающих им все свое внимание, силы и время.

Вы выполняете самую важную и сложную работу на земле. Растите детей, заботитесь о семейном очаге. При этом своими достижениями в профессиональной деятельности и активным участием в общественной жизни вносите весомый вклад в развитие нашего родного города, республики и страны.



Выражаю особую признательность многодетным матерям, женщинам, подарившим семейное счастье детям, оставшимся без родителей, а также мамам и женам горожан, принимающих участие в специальной военной операции. Ваша мудрость и душевная стойкость заслуживают глубокого уважения.



От всей души желаю всем мамам и бабушкам Якутска крепкого здоровья и семейного благополучия. Пусть на ваших лицах не гаснут улыбки! Будьте любимы и счастливы. С праздником!

Председатель Якутской городской Думы

Альберт Семенов