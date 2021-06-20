Поздравление председателя Гордумы с Днем медицинского работника

Уважаемые врачи, медсестры, младший медицинский персонал и ветераны системы здравоохранения!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично горячо и сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Вы посвятили свою жизнь очень ответственному, трудному, но в то же время благородному делу спасения жизни, сохранения здоровья людей. Ваша работа требует глубоких профессиональных знаний, большого терпения, ответственности, внимательного отношения к своим пациентам, их страданиям и проблемам. Вы приходите на помощь не только в силу своего профессионального долга, но и по зову души и велению сердца. Каждого, кто посвятил себя медицине, отличают преданность любимому делу, самоотверженность, умение сопереживать и сочувствовать людям.

Городской округ «город Якутск» по праву гордиться своими высокопрофессиональными специалистами в области медицины, их успехами и достижениями. Сегодня в условиях пандемии коронавирусной инфекции многие из вас находятся на передовом рубеже борьбы за жизнь и здоровье наших граждан, трудитесь в сложнейших условиях, спасаете и возвращаете людям самое ценное – здоровье.

Примите искренние поздравления и бесконечную признательность за доброту и внимание, готовность прийти на помощь людям, за ваши чуткие сердца, спасенные жизни и возвращенное здоровье. Уверен, что и впредь вы будете достойно выполнять свою работу, обеспечивая население высококвалифицированной медицинской помощью.

Желаю вам доброго здоровья, счастья, терпения, благодарных пациентов и новых успехов в благородном деле служения людям!

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов