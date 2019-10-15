Поздравление победителю праймериз в Оймяконе

Иннокентия Сивцева с победой в праймериз в Оймяконском районе поздравляет народный депутат от партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Госсобрания (Ил Тумэн) Любовь Явловская:

– Хочу поблагодарить население Оймяконского района за активность, проявленную во время праймериз. Вы настоящие молодцы, что в воскресный день отодвинули домашние дела и проявили свою гражданскую сознательность. С такими как вы любое дело по плечу!

От всего сердца поздравляю Иннокентия Сивцева с первым этапом на пути к предвыборной борьбе за кресло главы Оймякона. Возлагаю большие надежды на молодого и амбициозного политика, каким является Иннокентий Семенович. Он проявил себя в предварительном голосовании весьма достойно.

Север, а Крайний Север особенно, требуют большого самопожертвования, сил, мудрости. Оймякон – один из самых многонациональных, промышленно и культурно развитых районов Якутии. Здесь живут и работают настоящие труженики, которые не боятся заниматься сельским хозяйством на Полюсе Холода.

История Оймякона трагична и наполнена драматизмом. Будущий глава района должен помнить об этом. Нынешняя жизнь населения не такая безоблачная. Есть ряд проблем, которые требует вмешательства, помощи. Население ждет от партии реальной поддержки и содействия.

Напоминаем, в воскресенье, 13 октября, в Оймяконском улусе прошел праймериз «Единой России». Более чем уверенно троих соперников обошел Иннокентий Сивцев.

8 декабря 2019 г. победителю предварительного голосования от «Единой России» предстоит побороться за должность главы Оймяконского улуса.