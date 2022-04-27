27.04.2022
14:22
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Общество

Поздравление от наших бойцов

Бойцы из Якутии поздравляют родную республику со 100-летним юбилеем.

Фото: https://t.me/ykt_novosty
Источник: Телеграм-канал НОВОСТИ ЯКУТИИ
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