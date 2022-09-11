Поздравление от генерального директора АО «Саханефтегазсбыт»

Дорогие жители и гости города Якутска, сегодня мы отмечаем 390 лет со дня основания столицы Республики Саха (Якутия). От имени коллектива АО «Саханефтегазсбыт» и от себя лично поздравляю вас с юбилейной датой!

Основанный на берегу Лены почти четыре столетия назад, Якутск вырос до одного из самых крупных административных центров на северо-востоке страны. Сочетание богатого культурного наследия и самобытной архитектуры с великолепной северной природой делают наш город по-настоящему уникальным.

Сегодня Якутск стоит на пороге новых дел, готовится решать задачи, которые должны вывести его в лидеры экономического развития среди регионов Дальнего Востока. Из года в год здесь ведется активное строительство жилья и социальных объектов, масштабная плановая реконструкция улично-дорожной сети, растут доходы малого и среднего бизнеса, производство и потребление местной сельхозпродукции.

Наша общая задача бережно хранить богатое историческое и культурное наследие родного города, продолжать его развивать, делая красивым и уютным, сочетая при этом передовые научные технологии и вековые традиции.

С праздником! С юбилейным Днем города! Желаю всем благополучия, новых успехов и достижений. Дальнейшего процветания нашему любимому городу!

Народный депутат Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» В. Н. Лебедев.