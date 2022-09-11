Поздравление от депутата Николая Васильева

Дорогие горожане! Искренне поздравляю вас с праздником, Днем рождения древнего и вечно молодого Якутска!

Сегодня- наш общий праздник, он объединяет нас всех: тех, кто здесь родился и тех, кто приехал сюда работать и жить, тех, кто любит свою малую родину, кто вложил частицу собственной души и много труда в становление и развитие столицы нашего северного края.

В нашем городе бережно хранят многовековую историю и традиционную культуру. Все лучшее, что создавалось трудом старших поколений, обогащается достижениями их современников. Радует наша молодежь – талантливая, деятельная, целеустремленная, полная стремления к знаниям, желания трудиться во славу родной земли.

Молодым созданы все условия для учебы, занятий спортом, развития способностей и талантов, разнообразного отдыха и досуга. Уверен, старшему поколению есть кому передать народные традиции, любовь к родному дому, гордость за наш любимый Якутск. Пусть и дальше он вдохновляет нас на трудовые подвиги, творчество, научные открытия, инновационные прорывы. Вместе нам по плечу любые задачи. Город-это мы, его жители. Жители- это сердце города, его душа. И от нас зависит каким он будет завтра. Уверен, что у нашего Якутска большое и яркое будущее, и оно в наших руках. Только вместе, дружным трудом мы можем сделать наш любимый город еще более красивым, современным, комфортным, привлекательным для жизни.

Я желаю всем горожанам долголетия, любви и счастья. Пусть жизнь и город оправдают все ваши надежды и чаяния, дарят вдохновение и энергию всегда двигаться вперёд. Живите с чувством гордости за наш Якутск! А нашему городу- благополучия, мира и процветания. С днём рождения, самый лучший город на земле!

Николай Васильев, депутат городской Думы, главный врач ЯРКБ