Поздравление народному писателю Андрею Кривошапкину

От души рад поздравить активного коммуниста, народного писателя Якутии, председателя Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия) Андрея Кривошапкина с Днем рождения!

Многолетний труд в качестве депутата Верховного Совета РСФСР, заместителя председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), члена Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ и общественного деятеля снискал Вам заслуженный авторитет как в Якутии, так и за ее пределами.

Нас, коммунистов Якутии, с Вами тесно связывают многие годы нелегкой борьбы, полной боли и тревоги за судьбу нашей многострадальной Родины, поиска непростых путей к новой, достойной жизни, о которой мечтают жители Севера.

Мы с благодарностью воспринимаем достоверное и талантливое освещение в Ваших произведениях жизни и быта жителей Крайнего Севера. Первая книга — «Опо» — на эвенском языке вышла в 1969 году. Большой популярностью пользуются Ваши повести «Олени моего детства», «Уйамкане идут на Север», романы «Берег судьбы» (1988), «Золотой олень» (1990) и другие.

Убежден, что Вы, уважаемый Андрей Васильевич, и впредь будете оставаться активным членом Якутского рескома КПРФ, использовать свой опыт писателя и авторитет парламентария для дальнейшего развития нашей республики и страны.

Пусть всегда Вам сопутствуют жизненная энергия, оптимизм и удача!

От всей души желаю Вам доброго здоровья на долгие годы, благополучия и творческого вдохновения!

Виктор ГУБАРЕВ,

член ЦК КПРФ,

первый секретарь Якутского рескома КПРФ,

заместитель председателя

Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я)