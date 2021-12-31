Поздравление Главы Якутии с новым 2022 годом

Глава Якутии Айсен Николаев поздравляет с Новым 2022 годом

Дорогие якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым 2022 годом! Новый год – долгожданный и любимый праздник, время осмыслить прошлое и задуматься о будущем, о новых свершениях. Подводить итоги и ставить задачи.

Уходящий 2021 год был напряженным и насыщенным. Многие события надолго запомнятся всем якутянам. Благодаря сплоченности и патриотизму жителей республики, мы выдержали сложнейшие испытания, стали увереннее в себе. Так и бывает, когда люди решают проблемы вместе — они становятся сильнее.

Пандемия очень изменила нашу привычную жизнь, но мы справляемся с этим. Огромная благодарность нашим медикам, которые спасали и спасают людей от коронавирусной инфекции, ежедневно подвергая себя опасности. Я благодарю и всех якутян, которые проявили гражданскую сознательность и прошли вакцинацию.

2021 год был объявлен в республике Годом здоровья, следующее десять лет – десятилетием здоровья. Республика поставила задачу к 2030 году войти в число регионов с наибольшей общей продолжительностью жизни – 80 и более лет, и мы будем стремиться к этому!

В этом году мы почувствовали помощь всей страны. Масштабные пожары потрясли республику – горели огромные площади лесов. Мы боролись со стихией все вместе, плечом к плечу – этот консолидирующий опыт бесценен.

Особые слова признательности – огнеборцам, которые защищали людей, сёла, леса, и всем тем, кто по зову сердца помогал им в этом. Вместе мы выиграли битву за тайгу!

Дорогие земляки! Мы преодолели многое, и нам есть чем гордиться, и чему радоваться.

И несмотря на все трудности мы добились серьезных успехов во многих отраслях экономики, в социальном секторе и общественной жизни.

Достигнуты рекордные показатели в угольной, золотодобывающей промышленности. В Новый год мы входим с устойчивым экономическим ростом, бюджет на предстоящие годы сформирован с учётом растущих доходов от налоговых и неналоговых поступлений.

Расширены меры поддержки сельских тружеников. Продолжатся масштабная газификация населённых пунктов, строительство жилья, социальных объектов, дорог. Ввод новых производств позволяет создавать рабочие места. Всё это вселяет уверенность в том, что мы обретем стабильность во всех сферах жизни.

Наступающий 2022 год для нас особенный – начало нового столетия исторического пути развития нашей многонациональной республики. У каждого из вас есть возможность внести свои предложения в Столетний план развития Якутии. Мы вместе будем двигаться к новым вершинам, претворяя в жизнь самые смелые мечты.

2022 год объявлен в Республике Годом Матери. Мама для каждого из нас самое дорогое и ценное, начало всех начал. Именно мать даёт нам первое чувство уверенности в себе, ощущение счастья и полноценности жизни, осознание красоты окружающего мира.

Для нас главное, чтобы Якутия была комфортным местом для наших матерей, для нас и для будущих поколений. В наших силах создавать возможности для созидания во благо процветания родной земли. Убежден, что вместе с вами мы можем это сделать. Вместе мы – сила.

Дорогие друзья! Желаю вам чудесного праздничного настроения, исполнения заветных желаний, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, удачи и успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия! Пусть 2022 год принесет только позитивные изменения, много прекрасных мгновений!

Счастливого Нового года! Мира и добра Вашему дому! Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан, ытык-мааны Саха сирин олохтоохторо!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев