Поздравление главы Сунтарского улуса Анатолия Григорьева

Уважаемый Айсен Сергеевич, Владимир Владимирович, дорогие единомышленники, коллеги! От имени Сунтарского местного отделения партии «Единая Россия», поздравляем с 19-й годовщиной создания Всероссийской политической партии «Единая Россия»!

За прошедшие 19 лет, партия прошла непростой путь к сплочению общества вокруг основных вопросов развития нашей страны, проделала большую работу в реализации национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, культуры, жилищного строительства. Главной задачей партии с момента её создания стало повышение качества жизни населения нашей огромной страны и в частности родной Республики.

Конкретными делами партия доказала, что способна брать на себя ответственность и принимать решения в самых трудных ситуациях. Под руководством президента, главы нашей республики, партия «Единая Россия» прилагает все силы для стабилизации сложившейся ситуации в республике и районах, принимает реальные меры поддержки населения, различных отраслей народного хозяйства и бизнеса во время пандемии коронавируса.

Сделано немало, но предстоит сделать еще больше. Мы уверены, что партия «Единая Россия» и дальше будет пользоваться доверием жителей нашей республики, будет стоять на страже государственных интересов страны, республики, и интересов каждого жителя района.

Авторитет партии, ее дальнейший успех во многом зависят от рядовых членов партии, их энергии и силы духа, верности общим идеалам и патриотизма. Вместе мы доказываем, что непреодолимых трудностей нет.

Мы уверены, что благодаря поддержке людей, благодаря активной, честной и принципиальной работе мы сможем реализовать все то, что задумано, выполнить наказы, которые нам дают избиратели.

Желаем нашей партии и всем вам, уважаемые соратники и коллеги, успехов во всех начинаниях, уверенности в своих силах и дальнейших политических побед! Крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия и новых успехов в партийной и профессиональной деятельности во благо нашей республики и процветания России!

Глава МР «Сунтарский улус (район)», секретарь Сунтарского местного отделения партии «Единая Россия» А.В. Григорьев