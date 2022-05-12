Поздравление главврача ЯРКБ с днем медсестры

Дорогие наши медицинские сестры!

В этот день рад поздравить вас с праздником и сердечно поблагодарить за ваш важный и достойный труд. Медицинская сестра – это не просто профессия, это призвание! Здоровье — главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был и остается востребованным и уважаемым. Ведь такую профессию может выбрать только по-настоящему добрый, отзывчивый, внимательный, чуткий к чужой беде человек. Так пусть же и вам в повседневной жизни встречаются только такие же сердечные люди.

Так пусть не только в этот день, но и в любой другой для вас звучат слова благодарности за помощь в трудные часы, за поддержку, когда больно и страшно. Желаю неисчерпаемого здоровья, веры в лучшее, достижения всех задуманных целей и семейного счастья!

Николай Николаевич Васильев, Главный врач Якутской республиканской клинической больницы