Поздравление генерального директора ПАО «ЛОРП» с Днем матери

Дорогие женщины!

От имени коллектива ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём Матери Республики Саха (Якутия)!

Это такой день, в который никто не может остаться равнодушным. В этот день мы говорим огромное спасибо всем мамам, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку, выражаем им безмерную благодарность за неустанный каждодневный труд в сохранении домашнего очага, укреплении духовных ценностей семьи. Спасибо Вам, родные наши и пусть каждой из вас как можно чаще говорят тёплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искры сверкают в глазах, когда вы вместе. А мы будем делать всё возможное, чтобы вы чувствовали себя спокойными, уверенными и социально защищенными. Потому что во многом от вашего спокойствия зависит дальнейшее развитие нашего общества.

От всей души желаю всем мамам коллектива ПАО «ЛОРП» женского счастья, благополучия, мира Вам и Вашим близким, крепкого, как якутский алмаз, здоровья и такой же жизненной силы, и красоты, как у нашей Лены-матушки!

Сергей Ларионов, генеральный директор ПАО «ЛОРП»