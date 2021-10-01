Поздравление депутата гордумы Николая Васильева с днем пожилых

Дорогие якутяне, земляки, ветераны войны, тыла, труда!

1 октября весь мир отмечает День пожилого человека, и это прекрасная традиция. Сердечно поздравляю всех представителей старшего поколения якутян с Международным днём пожилого человека!

За плечами вашего поколения большая жизнь с её радостями и трудностями, удачами и потерями, вы, не жалея сил, трудились, чтобы мы, средние и младшие поколения, жили счастливо, чтобы в нашей стране, в нашей республике, в нашем городе наступили стабильность и процветание.

Сегодняшний праздник — ещё один повод напомнить о неразрывной связи времен и поколений.

Отдельное спасибо ветеранам войны и тыла, которые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость нашей Родины, восстановили страну после Великой Отечественной войны 1941-45 годов.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго!

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для своих детей и внуков, активно участвуете в общественной и культурной жизни республики и города.

Не может не радовать, что при этом вы остаетесь активными и продолжаете действовать на благо своей родной земли. Лето этого года было для республики сложным в связи с лесными пожарами и особенно приятно, что старшее поколение не осталось в стороне от добровольческого движения, многие из вас были в рядах добровольцев-огнеборцев.

Уважение к старшим является одной из важнейших ценностей активно развивающегося общества, у которого есть будущее. Только опираясь на богатый жизненный опыт ветеранов, прислушиваясь к их мудрым советам, можно принимать взвешенные и продуманные решения. У нашего народа есть прекрасная поговорка: «Кырдьа5ahы хааhaхха укта сылдьан субэлэт». И это справедливо.

Сегодня перед нами стоят амбициозные задачи: увеличить продолжительность активного долголетия, расширить систему социальной поддержки граждан старшего поколения. Для реализации этих стратегических задач в республике планомерно реализуются мероприятия по повышению качества жизни граждан пожилого возраста, множатся возможности для их активного долголетия и самореализации, решаются вопросы трудоустройства, развивается система наставничества для молодёжи, повышается качество предоставляемых услуг в разных сферах жизни.

Здоровья вам, бодрости, активной жизненной позиции! Пусть, благодаря вашей энергии, накопленному опыту и искренней любви к своему Отечеству, вам удаётся всё задуманное,

Желаю вам долгих лет жизни, любви и уважения близких, душевного спокойствия и благополучия!

С уважением,

Николай Васильев, главный врач Якутской республиканской клинической больницы, заслуженный врач России, Почетный гражданин г.Якутска, депутат Якутской городской Думы, Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и Регламенту.