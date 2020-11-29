29.11.2020
11:25
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Праздники

Поздравление АО «АК «ЖДЯ» с Днем Матери

Дорогие женщины-матери!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых праздников, посвящённых близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам.   Святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды и  верить в успех. И не важно, сколько нам лет, – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому. Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым в обществе.  Но вы, наши прекрасные женщины, успешно совмещаете его с  выполнением производственных задач, за что разрешите  выразить вам  свою благодарность и безграничную признательность. 

Я горжусь тем, что в нашей Акционерной компании  «Железные дороги Якутии» немало  женщин-матерей работают на ключевых  постах,  и ваш труд является залогом успешных показателей грузовых и пассажирских перевозок. 

В этот день мы отдаем  особую дань уважения женщинам, которые стали матерями детям-сиротам, взяв на себя огромную социальную ответственность за них,  многодетным матерям и тем, кто своим трудовым примером воспитывает своих детей, передавая знания и мастерство во имя продолжения трудовой династии родителей.

Земной поклон вам, дорогие женщины-матери, за любовь, неустанный труд, безграничное терпение и душевную щедрость. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Желаю вам всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей!

Генеральный директор

АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»    В.В. Шимохин

Фото: Представительство АО «АК «ЖДЯ» в г. Якутске
Источник: Представительство АО «АК «ЖДЯ» в г. Якутске
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