Поздравление АО «АК «ЖДЯ» с Днем Матери

Дорогие женщины-матери!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых праздников, посвящённых близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Святая материнская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды и верить в успех. И не важно, сколько нам лет, – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому. Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым в обществе. Но вы, наши прекрасные женщины, успешно совмещаете его с выполнением производственных задач, за что разрешите выразить вам свою благодарность и безграничную признательность.

Я горжусь тем, что в нашей Акционерной компании «Железные дороги Якутии» немало женщин-матерей работают на ключевых постах, и ваш труд является залогом успешных показателей грузовых и пассажирских перевозок.

В этот день мы отдаем особую дань уважения женщинам, которые стали матерями детям-сиротам, взяв на себя огромную социальную ответственность за них, многодетным матерям и тем, кто своим трудовым примером воспитывает своих детей, передавая знания и мастерство во имя продолжения трудовой династии родителей.

Земной поклон вам, дорогие женщины-матери, за любовь, неустанный труд, безграничное терпение и душевную щедрость. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Желаю вам всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей!

Генеральный директор

АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» В.В. Шимохин