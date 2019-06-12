Поздравление Альберта Семенова с Днем России

Уважаемые жители города Якутска и гости столицы! От имени Якутской городской Думы и от себя лично искренне, от всей души поздравляю Вас с Днем России!

Сегодня, 12 июня, мы отмечаем одно из самых важных событий — день независимости нашей страны. В далеком 1992 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, и этот день стал судьбоносным для всех жителей России. Принятие декларации стало символом свободы и демократии в нашем государстве, равноправия и справедливости.

Якутия всегда была и будет частью великой страны. А наша столица является одной из старинных городов Сибири и Дальнего Востока, чья история тесно переплетена с историей всего государства. Развитие Якутска стало возможным благодаря сильной державе, в составе которой мы находимся почти четыре сотни лет, и вместе с которой отмечаем сегодня этот знаменательный день.

Социально-экономическое развитие региона предопределило статус города – он стал не только экономическим, но и административно-политическим, культурным и научным центром не только республики, но и всего Дальнего Востока России.

Сегодня Якутск – современный, быстроразвивающийся город, где муниципальные ветви власти стремятся обеспечить достойную жизнь каждому жителю, создать условия для эффективного и плодотворного труда. Особое внимание уделяется созданию комфортной городской среды, чтобы каждый житель и гость столицы чувствовали себя здесь максимально удобно.

Это в силах каждого жителя нашего города, ведь именно здесь живут ответственные и трудолюбивые люди, которые сохраняют и приумножают достигнутое, и могут сообща многое сделать для будущего нашей страны и родной республики.

Дорогие друзья, судьбоносное событие, свершившееся четверть века назад, предопределило уникальный путь развития нашей огромной многонациональной страны. Пусть День России станет для каждого из нас стимулом для работы над собой и стремлению к покорению новых высот! Только живя в мире и согласии, созидая и творя, мы сможем добиться успеха!

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов