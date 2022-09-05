05.09.2022
19:32
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Культура

Поздравь Якутск с Днем рождения: Прими участие в конкурсе четверостишия!

Нашему любимому городу Якутск исполняется 390 лет!

В честь Дня рождения столицы Якутии детское издательство «Кэскил» им. Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа и официальный партнер конкурса Окружная администрация «Город Якутск» проводят конкурс четверостиший собственного сочинения “Мой Якутск”.

Общие положения конкурса

— Настоящее Положение о проведении Конкурса четверостиший собственного сочинения “Мой Якутск” (далее – Положение) определяет условия, порядок организации и проведения конкурса.

— Положение устанавливает цели и задачи, определяет права и  обязанности организатора и участников Конкурса.

— Организатором Конкурса выступает сетевое издание keskil14.ru

— Официальный спонсор Конкурса — Окружная администрация «Город Якутск».

— Творческие работы, соответствующие условиям конкурса принимаются до 15 сентября (включительно).

— Детское издательство “Кэскил” оставляет за собой право на пользование работ, выполненных участниками конкурса.

— Подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса состоится 16 сентября т.г. О времени церемонии победители будут оповещены по номерам телефонов, указанным в заявке.

Условия конкурса

— Конкурс проводится с 5 по 15 сентября 2022 года.

— На Конкурс принимаются четверостишия, посвященные городу Якутску, на якутском и русском языках.

— Конкурс проводится в трех возрастных группах (дошкольники, младшие школьники (1-4 классы), учащиеся среднего звена (5-8 классы), старшеклассники (9-11 классы)). К участию принимаются индивидуальные работы.

— К участию на почту keskilpress@mail.ru принимается заполненная заявка в программе Word и текст четверостишия.

— Также участники конкурса должны иметь подписку на наши социальные сети ВКонтакте https://vk.com/keskilmedia и Телеграм https://t.me/keskil_media2020.

К участию принимаются исключительно авторские работы.

Подведение итогов

— Подведение итогов состоится 16 сентября экспертным составом жюри, утвержденным организатором Конкурса, по критериям: соответствие тематике конкурса, смысловая и композиционная целостность четверостишия, стилистическая и языковая грамотность, ритмическая стройность четверостишия (размер, ритм,, рифма, благозвучие), художественность, доступность восприятия.

— В каждой возрастной категории будет определен победитель.

— Все победители будут оповещены индивидуально по номерам телефонов, указанным в заявке и приглашены на награждение.

— Остальные участники, не занявшие призовые места, получат рассылку с электронным сертификатом участия на почту, указанную в заявке.

Заявка оформляется на одном листе по ниже приведенной форме и отправляется на почту keskilpress@mail.ru до 15 сентября 2022 года (включительно).

Заявка

  1. ФИО автора.
  2. Возраст.
  3. Организация (место учебы).
  4. Контактный телефон.
  5. Электронная почта.
  6. Название четверостишия.
  7. Текст четверостишия.
  8. Подписка на социальные сети ВКонтакте https://vk.com/keskilmedia и Телеграм https://t.me/keskil_media2020.

Примите участие, поздравьте Якутск с Днем рождения!

Источник: keskil14.ru

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