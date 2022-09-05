Поздравь Якутск с Днем рождения: Прими участие в конкурсе четверостишия!

Нашему любимому городу Якутск исполняется 390 лет!

В честь Дня рождения столицы Якутии детское издательство «Кэскил» им. Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа и официальный партнер конкурса Окружная администрация «Город Якутск» проводят конкурс четверостиший собственного сочинения “Мой Якутск”.

Общие положения конкурса

— Настоящее Положение о проведении Конкурса четверостиший собственного сочинения “Мой Якутск” (далее – Положение) определяет условия, порядок организации и проведения конкурса.

— Положение устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организатора и участников Конкурса.

— Организатором Конкурса выступает сетевое издание keskil14.ru

— Официальный спонсор Конкурса — Окружная администрация «Город Якутск».

— Творческие работы, соответствующие условиям конкурса принимаются до 15 сентября (включительно).

— Детское издательство “Кэскил” оставляет за собой право на пользование работ, выполненных участниками конкурса.

— Подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса состоится 16 сентября т.г. О времени церемонии победители будут оповещены по номерам телефонов, указанным в заявке.

Условия конкурса

— Конкурс проводится с 5 по 15 сентября 2022 года.

— На Конкурс принимаются четверостишия, посвященные городу Якутску, на якутском и русском языках.

— Конкурс проводится в трех возрастных группах (дошкольники, младшие школьники (1-4 классы), учащиеся среднего звена (5-8 классы), старшеклассники (9-11 классы)). К участию принимаются индивидуальные работы.

— К участию на почту keskilpress@mail.ru принимается заполненная заявка в программе Word и текст четверостишия.

— Также участники конкурса должны иметь подписку на наши социальные сети ВКонтакте https://vk.com/keskilmedia и Телеграм https://t.me/keskil_media2020.

К участию принимаются исключительно авторские работы.

Подведение итогов

— Подведение итогов состоится 16 сентября экспертным составом жюри, утвержденным организатором Конкурса, по критериям: соответствие тематике конкурса, смысловая и композиционная целостность четверостишия, стилистическая и языковая грамотность, ритмическая стройность четверостишия (размер, ритм,, рифма, благозвучие), художественность, доступность восприятия.

— В каждой возрастной категории будет определен победитель.

— Все победители будут оповещены индивидуально по номерам телефонов, указанным в заявке и приглашены на награждение.

— Остальные участники, не занявшие призовые места, получат рассылку с электронным сертификатом участия на почту, указанную в заявке.

Заявка оформляется на одном листе по ниже приведенной форме и отправляется на почту keskilpress@mail.ru до 15 сентября 2022 года (включительно).

Заявка

ФИО автора. Возраст. Организация (место учебы). Контактный телефон. Электронная почта. Название четверостишия. Текст четверостишия. Подписка на социальные сети ВКонтакте https://vk.com/keskilmedia и Телеграм https://t.me/keskil_media2020.

Примите участие, поздравьте Якутск с Днем рождения!