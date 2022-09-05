Поздравь Якутск с Днем рождения: Прими участие в конкурсе четверостишия!
Нашему любимому городу Якутск исполняется 390 лет!
В честь Дня рождения столицы Якутии детское издательство «Кэскил» им. Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа и официальный партнер конкурса Окружная администрация «Город Якутск» проводят конкурс четверостиший собственного сочинения “Мой Якутск”.
Общие положения конкурса
— Настоящее Положение о проведении Конкурса четверостиший собственного сочинения “Мой Якутск” (далее – Положение) определяет условия, порядок организации и проведения конкурса.
— Положение устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организатора и участников Конкурса.
— Организатором Конкурса выступает сетевое издание keskil14.ru
— Официальный спонсор Конкурса — Окружная администрация «Город Якутск».
— Творческие работы, соответствующие условиям конкурса принимаются до 15 сентября (включительно).
— Детское издательство “Кэскил” оставляет за собой право на пользование работ, выполненных участниками конкурса.
— Подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса состоится 16 сентября т.г. О времени церемонии победители будут оповещены по номерам телефонов, указанным в заявке.
Условия конкурса
— Конкурс проводится с 5 по 15 сентября 2022 года.
— На Конкурс принимаются четверостишия, посвященные городу Якутску, на якутском и русском языках.
— Конкурс проводится в трех возрастных группах (дошкольники, младшие школьники (1-4 классы), учащиеся среднего звена (5-8 классы), старшеклассники (9-11 классы)). К участию принимаются индивидуальные работы.
— К участию на почту keskilpress@mail.ru принимается заполненная заявка в программе Word и текст четверостишия.
— Также участники конкурса должны иметь подписку на наши социальные сети ВКонтакте https://vk.com/keskilmedia и Телеграм https://t.me/keskil_media2020.
К участию принимаются исключительно авторские работы.
Подведение итогов
— Подведение итогов состоится 16 сентября экспертным составом жюри, утвержденным организатором Конкурса, по критериям: соответствие тематике конкурса, смысловая и композиционная целостность четверостишия, стилистическая и языковая грамотность, ритмическая стройность четверостишия (размер, ритм,, рифма, благозвучие), художественность, доступность восприятия.
— В каждой возрастной категории будет определен победитель.
— Все победители будут оповещены индивидуально по номерам телефонов, указанным в заявке и приглашены на награждение.
— Остальные участники, не занявшие призовые места, получат рассылку с электронным сертификатом участия на почту, указанную в заявке.
Заявка оформляется на одном листе по ниже приведенной форме и отправляется на почту keskilpress@mail.ru до 15 сентября 2022 года (включительно).
Заявка
- ФИО автора.
- Возраст.
- Организация (место учебы).
- Контактный телефон.
- Электронная почта.
- Название четверостишия.
- Текст четверостишия.
- Подписка на социальные сети ВКонтакте https://vk.com/keskilmedia и Телеграм https://t.me/keskil_media2020.
Примите участие, поздравьте Якутск с Днем рождения!
+7 (999) 174-67-82
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