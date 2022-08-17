Позаботьтесь о себе – сделайте прививку от ковида!

Некоторая стабилизация заболеваемости ковидом в республике – еще не повод расслабляться. Вакцинация от коронавируса, по-прежнему, самый действенный способ предупредить болезнь. Причем, актуально это и для тех, кто считает, что у них сильный иммунитет.

Заместитель министра здравоохранения республики Любовь Бурнашева: «Одно из заблуждений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, состоит в том, что некоторые люди, сравнительно легко переболев ОРВИ, начинают думать, что их иммунитет столь же легко справится и с ковидом. Однако это новый штамм вируса, ранее не циркулировавший в человеческой популяции. Стало быть, специфического иммунитета к нему у человека просто нет. Вот почему не стоит рисковать собственным здоровьем. Тем более что эффективность и безопасность отечественных вакцин от ковида уже успели оценить не только в нашей стране, но и за рубежом. Убедительно просим население подойти в свои поликлиники и вакцинироваться».

Прививочные кабинеты медицинских учреждений принимают ежедневно.

Записаться на вакцинацию можно по Единому номеру контакт центра здравоохранения – 122.

Для получения вакцины необходимо подойти с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

АДРЕСА ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ И РЕВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ:

Поликлиника № 1 города Якутска:

— ул. Кирова, д.19, каб. 414, каб. 420, 8:00-20:00;

— филиал поликлиники по ул. Семена Данилова, д. 30/1, 09:00-18:00;

Медицинский центр г. Якутска:

— ул. Кальвица, д.3, кабинет вакцинации 1-24, 08:00-18:00;

— Жатай, ул. Северная, д. 23, 09:00-16:00;

— с. Тулагино, ул. Порядина, д. 3, 09:00-18:00;

— Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, д. 3, с 9.00 до 11.00;

Республиканская клиническая больница № 3:

— ул. Горького, д. 94, 12:00-18:00;

— ул. Кулаковского, д. 6, 09:00-15:00;

Якутская городская больница № 2:

— ул. Кузьмина д.3, каб.11, 08:00-15:00;

— Марха, ул. Берёзовая, д. 11, каб 2, 09:00-15:00;

— село Маган, ул. Алымова, д. 12/1, 9:00-12:00;

Якутская городская больница № 3:

— ул. Лермонтова, 121, каб. 414, 08:00-20:00;

— ул. Петровского, д. 10/1 (вход с торца), Вакцинальный центр для вакцинации детей и подростков 12-17 лет (включительно) против новой коронавирусной инфекции, 09:00-16:00;

Медицинская клиника «Аврора», ул. Пояркова, д. 20/1, кабинет 208, 09:00-16:00;

Медицинская клиника ООО «Медлайн-К», ул. Петровского, д. 27, 8:30-16:00.