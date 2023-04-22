Поют ветераны

Хор ветеранов Якутска дал отчетный концерт. Волновались артисты, как в первый раз, хотя за без малого шестьдесят лет существования выступлений было немало.

Народный хор ветеранов Великой Отечественной войны, тыла и труда города ведет свою историю с 4 марта 1965 года. Тогда по просьбе старейшины Клуба революционной, боевой и трудовой славы Степана Габышева и решению председателя Якутского хорового общества, народной артистки РСФСР Февронии Баишевой и был создан хор.

Руководителем был назначен выпускник дирижерско-хорового факультета Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова Виктор Птицын. Концертмейстерами стали народная артистка ЯАССР и заслуженная артистка РСФСР Полина Розинская и ее ученица Наталья Семеняга.

Молодой и энергичный хормейстер Виктор Птицын взялся за дело горячо и творчески. Специально для своего хора он написал более десятка песен на стихи советских поэтов.

За свою большую воспитательную и пропагандистскую деятельность хор ветеранов города был удостоен звания лауреата Премии комсомола Якутии. Творчество коллектива отмечено дипломами фестивалей «Поющая Туймаада», «Салют Победа — 65» и другими, много значащими для ветеранов, наградами. Коллектив занесен в книгу «Золотая летопись славных дел», изданную к 370-летию города Якутска.

Благодарные зрители тепло встречали каждую песню.

Присутствовавший на концерте хора депутат Якутской городской Думы Николай Васильев поздравил коллектив хора ветеранов с успешным выступлением.

— В вашем творчестве – музыкальная летопись народа Якутии, — сказал он в приветственном слове, — в ваших песнях всегда звучат любовь к родине, родному краю, уважение к людям, которые создавали историю нашей страны. Вы воспитываете молодое поколение исполнителей, передавая им песни, отражающие красоту природы Якутии, самобытность ее народа. Спасибо вам за профессионализм, высокое мастерство, творческий подход и эмоции, которые вы дарите зрителям. Желаю вашему коллективу творческого долголетия, вечной популярности, новых ярких успехов и вдохновения. Мы гордимся вами!