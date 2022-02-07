Появятся ли над Арктикой дирижабли?

Эксперты считают использование дирижаблей в Арктике бесперспективным

4 февраля Правительство Якутии заявило о намерении в 2023 году запустить в регионе авиаперевозки на дирижаблях. Профессиональные авиаторы выразили недоумение, считая инициативу крайне непроработанной руководством субъекта.

В конце прошлой недели в эфире одного из региональных телеканалов председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко сообщил, что регионом рассматривается вопрос использования дирижаблей для осуществления авиаперевозок пассажиров и грузов между районами республики. Эксперты авиационного альянса «Аэрохимфлот», который в настоящее время является центром компетенций не только в отрасли авиационных работ, но и в полярной авиации, считают такую инициативу бесперспективной.

«Мы в своё время досконально изучили вопрос эксплуатации дирижаблей. И я могу утверждать, что сама идея применения этих воздушных «динозавров» в Арктике — дилетантство. Конечно, есть свои плюсы, к примеру, для средней полосы России, но в Арктике на первое место выходят минусы: огромная парусность дирижабля, его зависимость от погоды и подверженность обледенению», — отметил глава альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин.

Для коммерческой эксплуатации дирижабля нужна большая грузоподъемность. Грузоподъёмность дирижабля напрямую зависит от объёма его оболочки, заполненной гелием. Чем больше оболочка, тем больше этот летательный аппарат подвержен воздействию ветра и опасных метеоявлений.

Заслуженный пилот Российской Федерации Николай Поляков, много лет выполнявший полёты на Крайнем Севере, рассказал, что в Арктике очень сильные ветра: «Легко представить ситуацию, когда вместо движения в нужном направлении, дирижабль понесёт совсем в другую сторону. У него огромная парусность, а для того, чтобы противостоять ветру, необходимо серьёзно увеличивать мощность двигателей, что для дирижабля неприемлемо — это не истребитель».

Огромные по своим размерам дирижабли требуют создания специальной инфраструктуры: ангары для обслуживания соответствующих размеров, которые требуется отапливать, заводы по производству гелия, которым потребуется заправлять дирижабли, причальные комплексы в населённых пунктах и на местах разгрузки.

Директор авиакомпании, выполняющей авиационные работы в Арктической зоне РФ, Николай Мязин уверен, что идея осуществления авиаперевозок на дирижаблях утопична: «Это только кажется, что это просто. Вы представляете, какой должна быть причальная мачта, которая сможет удержать пришвартованный дирижабль в условиях штормового ветра? А как эту мачту построить в условиях Крайнего Севера? Да она золотая будет».

О сложных метеоусловиях в Арктической зоне также высказался лётный директор авиапредприятия, выполняющего полёты на вертолетах, Алексей Скориков. Эксперт отметил, что даже вертолет не всегда может вылететь в суровых погодных условиях: «Нижняя граница облачности – 30-50 метров, ветер порывистый, обледенение. У дирижабля огромная площадь, которая в определённых условиях, распространённых на арктических территориях, моментально обледеневает. Именно из-за обледенения погиб дирижабль «Италия»».

Дирижабли могут использоваться в научных, развлекательных и рекламных целях. Основные же требования пассажиров к транспорту — безопасность и регулярность. Безопасность применения дирижаблей в Арктике и на северных территориях под большим вопросом. Регулярность и пассажирских, и грузовых перевозок также вызывает сомнение, поскольку из-за неожиданного усиления ветра однодневное путешествие на дирижабле может превратиться в недельное.