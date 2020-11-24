Появился примерный график открытия ледовых переправ

Открытие ледовых переправ на трассе А-331 «Вилюй» перенесено на 27 ноября 2020 г.

ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что в связи с погодными условиями и фактической толщиной льда дата открытия ледовых переправ через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск), км 807 (с. Кюндядя) и км 956 (с. Устье) перенесена на 27 ноября 2020 г. с разрешенной грузоподъемностью до 4 тонн.

Примерный график открытия и поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ по состоянию на 24.11.2020 г.

№ Ледовые переправы Ориентировочные сроки открытия до 4 тн Ориентировочные сроки открытия до 10 тн. Ориентировочные сроки открытия до 20 тн. Ориентировочные сроки открытия до 30 тн. Ориентировочные сроки открытия до 40 тн. Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй» 1 км 660 (с. Верхневилюйск) р. Вилюй 27.11.2020 08.12.2020 25.12.2020 15.01.2021 20.01.2021 2 км 807 (с. Кюндядя) р. Вилюй 27.11.2020 08.12.2020 25.12.2020 15.01.2021 20.01.2021 3 км 956 (с. Устье) р. Вилюй 27.11.2020 10.12.2020 25.12.2020 15.01.2021 20.01.2021 4 км 1049 (с. Крестях) р. Вилюй 04.12.2020 15.12.2020 25.12.2020 15.01.2021 20.01.2021 Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма» 5 км 6+400 – км 18+400 «Якутск – Нижний Бестях» р. Лена — 05.01.2021 13.01.2021 20.01.2021 05.02.2021 6 км 365+200 — км 365+800 «Хандыга — Мегино-Алдан» р. Алдан — 14.12.2020 21.12.2020 28.12.2020 11.01.2021

Планируемые сроки открытия ледовых переправ и допустимые нагрузки могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.