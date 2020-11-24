Появился примерный график открытия ледовых переправ
Открытие ледовых переправ на трассе А-331 «Вилюй» перенесено на 27 ноября 2020 г.
ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что в связи с погодными условиями и фактической толщиной льда дата открытия ледовых переправ через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск), км 807 (с. Кюндядя) и км 956 (с. Устье) перенесена на 27 ноября 2020 г. с разрешенной грузоподъемностью до 4 тонн.
Примерный график открытия и поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ по состоянию на 24.11.2020 г.
|№
|Ледовые переправы
|Ориентировочные сроки открытия до 4 тн
|Ориентировочные сроки открытия до 10 тн.
|Ориентировочные сроки открытия до 20 тн.
|Ориентировочные сроки открытия до 30 тн.
|Ориентировочные сроки открытия до 40 тн.
|Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй»
|1
|км 660 (с. Верхневилюйск) р. Вилюй
|27.11.2020
|08.12.2020
|25.12.2020
|15.01.2021
|20.01.2021
|2
|км 807 (с. Кюндядя) р. Вилюй
|27.11.2020
|08.12.2020
|25.12.2020
|15.01.2021
|20.01.2021
|3
|км 956 (с. Устье) р. Вилюй
|27.11.2020
|10.12.2020
|25.12.2020
|15.01.2021
|20.01.2021
|4
|км 1049 (с. Крестях) р. Вилюй
|04.12.2020
|15.12.2020
|25.12.2020
|15.01.2021
|20.01.2021
|Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма»
|5
|км 6+400 – км 18+400 «Якутск – Нижний Бестях» р. Лена
|—
|05.01.2021
|13.01.2021
|20.01.2021
|05.02.2021
|6
|км 365+200 — км 365+800 «Хандыга — Мегино-Алдан» р. Алдан
|—
|14.12.2020
|21.12.2020
|28.12.2020
|11.01.2021
Планируемые сроки открытия ледовых переправ и допустимые нагрузки могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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