24.11.2020
17:45
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Якутия

Появился примерный график открытия ледовых переправ

Открытие ледовых переправ на трассе А-331 «Вилюй» перенесено на 27 ноября 2020 г.

ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что в связи с погодными условиями и фактической толщиной льда дата открытия ледовых переправ через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск), км 807 (с. Кюндядя) и км 956 (с. Устье) перенесена на 27 ноября 2020 г. с разрешенной грузоподъемностью до 4 тонн.

Примерный график открытия и поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ по состоянию на 24.11.2020 г.

Ледовые переправыОриентировочные сроки открытия до 4 тнОриентировочные сроки открытия до 10 тн.Ориентировочные сроки открытия до 20 тн.Ориентировочные сроки открытия до 30 тн.Ориентировочные сроки открытия до 40 тн.
Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй»
1км 660 (с. Верхневилюйск) р. Вилюй 27.11.202008.12.202025.12.202015.01.202120.01.2021
2км 807 (с. Кюндядя)  р. Вилюй 27.11.202008.12.2020 25.12.202015.01.202120.01.2021
3км 956 (с. Устье) р. Вилюй27.11.2020 10.12.2020 25.12.202015.01.202120.01.2021
4км 1049 (с. Крестях)  р. Вилюй 04.12.202015.12.2020 25.12.202015.01.202120.01.2021
Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма»
5км 6+400 – км 18+400 «Якутск – Нижний Бестях» р. Лена05.01.202113.01.202120.01.202105.02.2021
6км 365+200 — км 365+800  «Хандыга — Мегино-Алдан» р. Алдан14.12.202021.12.202028.12.202011.01.2021

Планируемые сроки открытия ледовых переправ и допустимые нагрузки могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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