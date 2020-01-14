14.01.2020
15:00
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Экономика

Появился новый сайт АО «Саханефтегазсбыт»

АО «Саханефтегазсбыт» запустил новый официальный сайт с удобным функционалом и полезным контентом для всех категорий клиентов.

На сайте можно найти информацию общего характера, по услугам компании, ценовой политике, закупочным процедурам, проводимым акциям и новостной блок. Владельцы пластиковых карт АО «Саханефтегазсбыт»  могут воспользоваться электронной услугой «Личный кабинет». Также появилась форма обратной связи.  
Новый продукт адаптирован для работы на стационарных компьютерах, планшетах и смартфонах.  

Обновленный сайт АО «Саханефтегазсбыт» можно найти по адресу: саханефтегазсбыт.рф

Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
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