Появился новый сайт АО «Саханефтегазсбыт»

АО «Саханефтегазсбыт» запустил новый официальный сайт с удобным функционалом и полезным контентом для всех категорий клиентов. На сайте можно найти информацию общего характера, по услугам компании, ценовой политике, закупочным процедурам, проводимым акциям и новостной блок. Владельцы пластиковых карт АО «Саханефтегазсбыт» могут воспользоваться электронной услугой «Личный кабинет». Также появилась форма обратной связи.

Новый продукт адаптирован для работы на стационарных компьютерах, планшетах и смартфонах. Обновленный сайт АО «Саханефтегазсбыт» можно найти по адресу: саханефтегазсбыт.рф

Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт» Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»

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