14.01.2020
15:00
170
Экономика
Появился новый сайт АО «Саханефтегазсбыт»
АО «Саханефтегазсбыт» запустил новый официальный сайт с удобным функционалом и полезным контентом для всех категорий клиентов.
На сайте можно найти информацию общего характера, по услугам компании, ценовой политике, закупочным процедурам, проводимым акциям и новостной блок. Владельцы пластиковых карт АО «Саханефтегазсбыт» могут воспользоваться электронной услугой «Личный кабинет». Также появилась форма обратной связи.
Новый продукт адаптирован для работы на стационарных компьютерах, планшетах и смартфонах.
Обновленный сайт АО «Саханефтегазсбыт» можно найти по адресу: саханефтегазсбыт.рф
Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
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