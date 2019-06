Появилось видео задержания заместителя мэра Якутска

View this post on Instagram

По материалам УФСБ России по Республике Саха (Якутия) отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении Василия Гоголева, являющегося заместителем главы г. Якутска по развитию территории. Должностное лицо обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. . Кроме этого следственными органами предъявлено обвинение в посредничестве в получении взятки представителям ООО «Утум-Инвест» Георгию Карамзину и Татьяне Самсоновой. . Задокументирован факт получения через сообщников взятки в виде имущественных прав на недвижимость в строящемся объекте «Многоквартирные жилые дома с магазинами и теплой стоянкой на Вилюйском тракте 3 км» в размере 1491 кв.м. на сумму 114 000 000 рублей. За эту сумму заместитель главы г. Якутска Василий Гоголев, курирующий вопросы капитального городского строительства, выдал разрешение на увеличение этажности здания с 13 до 16 этажей и отклонение от предельных параметров при строительстве данного комплекса. . По данным следствия, 23 мая 2018 года руководитель «Утум-Инвеста» Василий Гоголев продал строительной компании «Строй-Академия» имеющийся в собственности его организации земельный участок за 150 миллионов рублей. По договору покупатель обязался в счет оплаты передать продавцу 1985 кв.м. на сумму 100 миллионов рублей, а остаток – 50 миллионов выплатить денежными средствами в срок до 31.12.2019 года. . Установлено, что в сентябре 2018 года Гоголев был назначен на должность заместителя главы г. Якутска по развитию территории. И в декабре 2018 года чиновник, злоупотребляя должностными полномочиями, сообщил «Строй-Академии» о повышении стоимости проданного им земельного участка. Также потребовал заключить с «Утум-Инвестом» дополнительное соглашение к договору купли-продажи земельного участка, на основании которого «Строй-Академия» обязуется, помимо исполнения обязательств по договору на сумму 150 миллионов рублей, передать ему взятку в виде имущественных прав на недвижимость на сумму 114 миллионов рублей. . Продолжение в комментариях ⤵️ . #sakhalife #уфсбякутии #фсбякутии #василийгоголев #задержание #мэрияякутска #ГеоргийКарамзин #сарданаавксентьева #чудомэр #татьянасамсонова #Якутия