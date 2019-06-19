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Появилось видео задержания заместителя мэра Якутска

По материалам УФСБ России по Республике Саха (Якутия) отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении Василия Гоголева, являющегося заместителем главы г. Якутска по развитию территории. Должностное лицо обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Кроме этого следственными органами предъявлено обвинение в посредничестве в получении взятки представителям ООО «Утум-Инвест» Георгию Карамзину и Татьяне Самсоновой.

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По материалам УФСБ России по Республике Саха (Якутия) отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении Василия Гоголева, являющегося заместителем главы г. Якутска по развитию территории. Должностное лицо обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. . Кроме этого следственными органами предъявлено обвинение в посредничестве в получении взятки представителям ООО «Утум-Инвест» Георгию Карамзину и Татьяне Самсоновой. . Задокументирован факт получения через сообщников взятки в виде имущественных прав на недвижимость в строящемся объекте «Многоквартирные жилые дома с магазинами и теплой стоянкой на Вилюйском тракте 3 км» в размере 1491 кв.м. на сумму 114 000 000 рублей. За эту сумму заместитель главы г. Якутска Василий Гоголев, курирующий вопросы капитального городского строительства, выдал разрешение на увеличение этажности здания с 13 до 16 этажей и отклонение от предельных параметров при строительстве данного комплекса. . По данным следствия, 23 мая 2018 года руководитель «Утум-Инвеста» Василий Гоголев продал строительной компании «Строй-Академия» имеющийся в собственности его организации земельный участок за 150 миллионов рублей. По договору покупатель обязался в счет оплаты передать продавцу 1985 кв.м. на сумму 100 миллионов рублей, а остаток – 50 миллионов выплатить денежными средствами в срок до 31.12.2019 года. . Установлено, что в сентябре 2018 года Гоголев был назначен на должность заместителя главы г. Якутска по развитию территории. И в декабре 2018 года чиновник, злоупотребляя должностными полномочиями, сообщил «Строй-Академии» о повышении стоимости проданного им земельного участка. Также потребовал заключить с «Утум-Инвестом» дополнительное соглашение к договору купли-продажи земельного участка, на основании которого «Строй-Академия» обязуется, помимо исполнения обязательств по договору на сумму 150 миллионов рублей, передать ему взятку в виде имущественных прав на недвижимость на сумму 114 миллионов рублей. . Продолжение в комментариях ⤵️ . #sakhalife #уфсбякутии #фсбякутии #василийгоголев #задержание #мэрияякутска #ГеоргийКарамзин #сарданаавксентьева #чудомэр #татьянасамсонова #Якутия

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Источник: https://www.instagram.com/p/By3lTy3I8Yq/
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