Появилось видео задержания заместителя мэра Якутска

По материалам УФСБ России по Республике Саха (Якутия) отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении Василия Гоголева, являющегося заместителем главы г. Якутска по развитию территории. Должностное лицо обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Кроме этого следственными органами предъявлено обвинение в посредничестве в получении взятки представителям ООО «Утум-Инвест» Георгию Карамзину и Татьяне Самсоновой.