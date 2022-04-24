Появилось видео о судьбе профессора Башарина

Георгия Прокопьевича Башарина (даты жизни 1912-1992 гг.) смогли застать поколения якутских школьников, родившихся в 70-80-е. Обучаясь в старших классах во 2 СОШ г. Якутска встретил его на одном из мероприятий. Уже не помнится чему было приурочено собрание, видимо он пришел выступить перед выпускниками советской школы. Не помнится и о чем он тогда нам рассказывал, ведь это произошло 34 года назад. Молодые люди нечасто обращают внимание на «случайные» встречи и их значимость на своем жизненном пути. Скорее всего, он давал свои напутственные слова и поздравлял. А было бы интересно многое услышать сегодня! Жаль, что тогда не было распространена широко и доступна аудиозапись и тем более видеозапись. Многое, что могли бы услышать, даже несмотря на идеологический контекст прошлого, оказалось бы очень интересно и поучительно в наши дни. Видимо, молодость человеку дана для того, чтобы как можно больше слышать, зрелость, для того, чтобы услышать собеседника, а старость видимо для того, чтобы понять, то, что услышали в молодости и зрелости.

Сегодня нет технических сложностей, чтобы записать мысли видных людей современности. Это продуктивно для общества нынешнего, а также общества будущего. Записать для истории, чтобы поколения будущего и мы сами позже смогли оценить мгновения короткого человеческого бытия и мысли в этом мире, самых важных событий в жизни человека, по мнению философов.

Представляем вашему вниманию в проекте «Антропология Севера» рассказ некоторых членов большой семьи Башариных о своем отце, деде и свекре. Доктора наук, Зоя Константиновна и Карл Георгиевич Башарины, их взрослые дети — Ольга Карловна и Георгий Карлович, поделятся своими воспоминаниями об известном историке, профессоре нашего университета, выдвинувшего ряд важных исторических концептов, создавшего фундаментальные труды об истории Якутии на примере главных традиционных занятий северян — животноводстве и земледелии в Ленском крае. Труды профессора отразили особенности аграрных отношений в студеном крае земли, начиная с XVII столетия по начало XX века. Георгий Башарин предвидел, что эти труды будут актуальны и востребованы именно в нашем XXI веке!

В этом юбилейном году рождения нашей Республики, который мы отметим через три дня — 27 апреля 2022 года, важно воспроизвести исторические страницы развития республики, отраженные в судьбах его ярчайших представителей, ответственных за феномен человеческого бытия в этом мире. Этот год знаменует и 110-летие Г.П. Башарина.

34-минутный рассказ, выстроенный в структурной последовательности важных эпизодов из жизни профессора Башарина, предлагаем для семейного просмотра на российском видеохостинге рутьюб с встроенной рекламой:

https://rutube.ru/video/20d17c962f7ca9bc82426d29f1e26636/