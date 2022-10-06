Появились подробности суда над Рожиной

В распоряжении информационного агентства «SakhaNews» оказалась копия приговора блогеру Сусанне РОЖИНОЙ, из которого следует, что судья во время процесса не согласился с гособвинителем — и.о. заместителя прокурора г. Якутска ВИНОКУРОВОЙ О.А., исключив одно обстоятельство в качестве смягчающего.

Назначая 26 августа наказание блогеру Сусанне Рожиной за мошенничество и вымогательство в виде 4,5 года реального лишения свободы судья Якутского городского суда Алексей САРАЕВ мотивировал свое решение тем, что «несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств суд с учетом тяжести совершенных преступлений, целей и мотивов, а также роли Рожиной не усматривает оснований для применения положений ст.73 УК РФ, то есть условного осуждения, а также положений ст.82 УК РФ, предусматривающей отсрочку исполнения наказания для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет».

После этого Рожина была взята под стражу в зале суда.

Как отметил судья в приговоре, «в ходе предварительного следствия Рожина С.Д. активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, дала признательные показания, которые неоднократно подтверждены и уточнены ею, в том числе при проведении очных ставок. Рожина дала изобличающие показания о преступной деятельности Абсалихова, а также другого лица А.С. [видимо имеется ввиду Алексеев Савва — SN], в том числе и в совершении последним преступления, предусмотренного п.«б» ч.3 ст.163 УК РФ, ранее неизвестного следствию».

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