Появились подробности стрельбы в военкомате Усть-Илимска

В городе Усть-Илимск Иркутской области молодой человек вошел в военкомат и выстрелил в начальника. Стрелявшего задержали.

Кроме военкома при стрельбе в военкомате Усть-Илимска никто не пострадал, стреляли в упор, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Иркутской области.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что военком в городе Усть-Илимске тяжело ранен при стрельбе, преступник задержан.

По данным источника РИА Новости, в военкома стреляли в упор. Он получил шесть ранений в грудь.