26.09.2022
19:36
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Происшествия
Появились подробности стрельбы в военкомате Усть-Илимска
В городе Усть-Илимск Иркутской области молодой человек вошел в военкомат и выстрелил в начальника. Стрелявшего задержали.
Кроме военкома при стрельбе в военкомате Усть-Илимска никто не пострадал, стреляли в упор, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Иркутской области.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что военком в городе Усть-Илимске тяжело ранен при стрельбе, преступник задержан.
По данным источника РИА Новости, в военкома стреляли в упор. Он получил шесть ранений в грудь.
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А что глаза замазали, всё равно в сети морда его уже выложена на всеобщее обозрение…