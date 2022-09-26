26.09.2022
19:36
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Происшествия

Появились подробности стрельбы в военкомате Усть-Илимска

В городе Усть-Илимск Иркутской области молодой человек вошел в военкомат и выстрелил в начальника. Стрелявшего задержали.

Кроме военкома при стрельбе в военкомате Усть-Илимска никто не пострадал, стреляли в упор, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Иркутской области.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что военком в городе Усть-Илимске тяжело ранен при стрельбе, преступник задержан.

По данным источника РИА Новости, в военкома стреляли в упор. Он получил шесть ранений в грудь.

Один комментарий на «Появились подробности стрельбы в военкомате Усть-Илимска»
  1. Александр 26.09.2022 20:05

    А что глаза замазали, всё равно в сети морда его уже выложена на всеобщее обозрение…

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