06.09.2019
18:13
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Культура & Образование

Появились кадры со съемочной площадки «Охоты на Севере»

Появились кадры со съемочной площадки нового саха-казахского фильма «Охота на Севере» — совместного проекта кинокомпаний «Сахафильм», Detsat и «Байтерек Продакшн» (Казахстан).

В фильме сыграют известный якутский актер Степан Петров, а также Прокопий Иванов.

Режиссер фильма Михаил Лукачевский, оператор Семен Аманатов.

Съемки ведутся на реке Синей (Сиинэ).

Источник: https://www.instagram.com/p/B2B4oVhoeDQ/
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